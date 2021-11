Silvina Luna se encuentra internada a causa de una insuficiencia renal, aparentemente causada por una mala praxis de una cirugía estética que se realizó en 2010 con el doctor Aníbal Lotocki. En su cuenta de Instagram, la modelo y conductora reveló con crudeza todos los detalles sobre los dolores y problemas de salud que atraviesa.

En la publicación, Silvina Luna posteó una foto en la que se la ve acostada sobre la camilla de un hospital, mientras mantiene una mirada hacia una de las ventanas de la habitación, con un claro signo de esperanza en que pronto pueda recobrar su salud.

Además de la imagen, la modelo que surgió de Gran Hermano 2 (donde consiguió el segundo puesto en dicho certamen) escribió una reflexión sobre cómo los ideales de belleza pueden llevar a una persona a realizar ciertos accionares, que más tarde traen graves consecuencias médicas.

“Celebro que podamos de-construir estereotipos y mostrarnos como somos. Poder conectar con nuestro valor interior. Nadie absolutamente nadie, es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros ¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud?”, sostuvo la modelo y actriz en su cuenta de Instagram.

¿Qué le pasó a Silvina Luna?: su estado de salud

Alejada de los problemas mediáticos y con un presenta más "espiritual", Luna hizo mención sobre el estado de salud que la aqueja desde aquella cirugía que no salió del todo bien y que ahora, como consecuencia, padece de problemas renales. “Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día”.

“Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy buscando otras drogas que pueda reemplazarlo”, confesó Luna en su descargo.

También agregó una sentida reflexión sobre los ideales de belleza: "Tiempo atrás cuando solo me identificaba con el cuerpo, intentando alcanzar estereotipos de belleza con exigencia y lograr cierta perfección, me metí en una que me cambio la vida. Por mucho tiempo viví mi vida a través de los lentes de esta situación, y todo se volvió gris. Hoy, lejos de victimizarme, elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría”.

La mediática admitió que le “hubiese gustado tener esta sabiduría” antes de tomar “esa mala elección”. Sin embargo, reafirmó que sigue “creyendo, en qué aparecerá la medicina indicada, los médicos, la tecnología para poder subsanar todo esto” y reflexionó que continúa “aprendiendo a vivir con la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar (la enfermedad)”. Tomo “cada día como un regalo”, remarcó.

Juicio al doctor Aníbal Lotocki

Aníbal Lotocki, el doctor que operó a Silvina Luna y que fue denunciado por la conductora.

Con respecto al juicio contra el doctor Aníbal Lotocki, Silvina Luna conto que lo denunció por mala praxis hace 8 años “y recién ahora está sucediendo el juicio oral”. En ese sentido, subrayó que la instancia judicial es una situación que también la “moviliza”, por lo que aseguró que elije “confiar en que se va a esclarecer lo qué pasó”.

“Es importante no solo por mí, sino por muchas víctimas que siguieron apareciendo a lo largo de todos estos años”, sostuvo la conductora y modelo, quien también manifestó: “Me costaba mucho abrir mi corazón y contarles esto, pero me atraviesa en todo lo que soy y siento que hacerlo de esta manera, es permitirme resonar en todos ustedes”.