Un positivo de coronavirus encendió las alarmas sanitarias en la provincia de Córdoba. Se trata de un hombre que llegó de Dubai con un PCR negativo, sin embargo, a los días manifestó algunos síntomas. Aunque un nuevo resultado arrojó resultado negativo, se realizó un último testeo que finalmente resultó positivo. Los análisis no detectaron ninguna de las cepas conocidas; por lo que no se descarta que sea Ómicron o una no tipificada.

El viajero procedente de la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, arribó junto a su familia el miércoles 1 de diciembre al país, para visitar la localidad cordobesa de Colonia Caroya. El viaje, rumbo a la Argentina, lo había emprendido el 30 de noviembre, en el que se realizó dos escalas previas, una en Estambul (Turquía) y otra en Madrid (España).

Para ello, el viajero y su familia presentaron test PCR negativo 72 hs previo al viaje y los dos adultos contaban con esquema de vacunación completo al momento de su arribo al país. Cabe destacar que no se realizaron prueba de antígenos al ingreso ya que las normativas actuales indican la realización del mismo solo para aquellos viajeros que hubieran estado en el continente africano en los últimos 14 días.

.

Posteriormente, el hombre junto a su familia se trasladó rumbo a la provincia de Córdoba y el día 3 de diciembre comenzó con síntomas compatibles de COVID-19. Al día siguiente por la mañana se realizó un test de antígenos y un PCR, ambos arrojaron resultado positivo de manera que inmediatamente se aisló en su domicilio. Todos se encuentran en buen estado de salud.

En ese contexto, el Ministerio de Salud de la Nación informó que el 7 de diciembre el Laboratorio Central de la provincia de Córdoba hizo llegar un alerta sobre un caso positivo de un viajero, cuya muestra poseía mutaciones no compatibles con las variantes circulantes en la provincia, por lo que se realizó secuenciación parcial del gen de la proteína S, arrojando resultados compatibles con variante Ómicron.

Posible brote en Córdoba de la variante Ómicrón

A partir de la identificación del caso índice, se iniciaron las investigaciones epidemiológicas en conjunto con la provincia. Se identificaron en total ocho casos positivos (caso índice + 7 contactos estrechos) y 27 contactos.

Adicionalmente, se rastrearon 17 contactos estrechos del vuelo en el que arribó al país, y 88 pasajeros del transporte utilizado para viajar hasta la provincia. No obstante, ya se notificó a las jurisdicciones correspondientes para proceder con el correspondiente aislamiento y control.

A día de hoy, se continúa con la investigación epidemiológica, mientras que el ANLIS-Malbrán se encuentra realizando la secuenciación genómica de cuatro muestras para determinar si son compatibles con variante Ómicron.