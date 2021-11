La modelo e influencer Ivana Nadal fue tendencia en las redes sociales luego de que cometiera un desconcertante error al publicar su departamento en internet, con la intención de ponerlo en venta. Tras la desopilante equivocación, los usuarios de las redes no la perdonaron y se burlaron de ella en diversos posteos y comentarios.

Hace unos días, la modelo que había sido noticia al ser acusada de irse de un restaurante sin pagar, ahora cometió un error relacionado con la ubicación del departamento que puso en venta en sus redes. La influencer aseguró que el inmueble se encontraba "en Olivos, a 3 cuadras de Unicenter y de la General Paz".

"Quería contarles que está en venta mi departamento ubicado en Olivos. A 3 cuadras del (shopping) Unicenter y de la General Paz. El complejito tiene seguridad las 24 horas, pileta, sum y gimnasio", comentó la modelo, quien también aclaró que el inmueble es de 2 ambientes tipo loft de dos plantas, con toilet en planta baja, cocina integrada al living comedor y un jardincito con parrilla y que en la planta alta está la habitación con vestidor y baño en suite.

La publicación de Ivana Nadal en Instagram.

El problema, obviamente, es que, si se tiene en cuenta la ubicación de la avenida General Paz, el shopping mencionado se encuentra a 14 kilómetros, por lo que es físicamente imposible que el departamento esté ubicado donde Nadal dijo.

Como es de esperarse, los usuarios de las redes sociales no la perdonaron y le dejaron cientos de comentarios con tono de burla: “Nunca vi el Unicenter tan cerca de la Gral. Paz, pero bueno debe ser cuando vibra alto”; “¿¿3 cuadras de Unicenter y de la General Paz?? ¿¿¿Le pusieron ruedas al Unicenter para acercarlo a la General paz???; ¿Será que si vibro alto me lo regala?; “No sabe ni donde vive”; “¿¿¿¿A 3 cuadras de Unicenter y 3 de la General Paz???? Algo no me cierra. ¿Será que a la panamericana le habrán cambiado el nombre?".

.

Por otro lado, en Instagram, un usuario también le preguntó cómo hacía para que el departamento esté “a 3 cuadras de Unicenter y de General Paz”, por lo que Ivana Nadal se dio cuenta de su error y se corrigió: "Jajajaja, Panamericana, perdón".

Ivana Nadal envuelta en otra polémica

Días atrás, Ivana Nadal había quedado envuelta en otra polémica al denunciar públicamente a unos chicos que le limpiaron los vidrios del auto y que, accidentalmente, le habían rayado el parabrisas.

.

La modelo se jactó de haberles dejado una propina de 1000 pesos y luego se quejó del incidente mediante historias en Instagram. En un primer momento, Ivana les había dicho a los chicos que le limpiaron los vidrios: “Los amo, son lo más”.

Sin embargo, subió otro video en el que se quejó de que dos jóvenes le habían rayado los vidrios, luego de limpiárselos.“Chicos, vieron cuando uno dice: estoy haciendo todo con el corazón. ¿Por qué? ¿Vieron las historias del vidrio que grabé?, les di una luca. Me lo rayaron todo. Está rayado, muy rayado. ¿Por qué, me decís por qué?”, denunció en sus redes sociales.