Es casi un clásico en muchos semáforos argentinos, principalmente a lo largo de la avenida 9 de Julio, que una vez que pare el semáforo, muchas personas se acerquen para ofrecer distintos bienes y servicios. Chocolates, cargadores, barriletes se engloban dentro de los primeros y la limpieza de vidrios pica en punta entre los segundos. En cuanto a estos últimos, Ivana Nadal contó una experiencia reciente en su cuenta de Instagram.

Resulta que la mediática utiliza mucho la función de las “historias” en dicha red social y en esta oportunidad relató su bronca por una situación que, según reconoció, pudo haberla evitado.

Comenzó alegre, ya que unos muchachos le limpiaron el vidrio del auto, completamente bañado en excremento de pájaro, por lo que les dio mil pesos por su trabajo. “Los amo, son lo más”, comentó.

Ivana Nadal tiene más de 2,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, una vez se fueron los aires de felicidad y alivio, descubrió que el laburito no estaba tan bien hecho, ya que efectivamente le habían rayado todo el vidrio.“Vieron cuando uno dice ‘por qué, che, si estoy haciendo todo con el corazón’. Me sacaron la caca que tenía pegada, pero me rayaron todo el vidrio. ¿Me decís por qué?”, comenzó su explicación.

“Estoy sorprendida de cómo se enojan porque me pasa algo malo y lo comparto con ustedes. Lo que pasó ayer con el vidrio del auto fue una boludez”, agregó.

Acto seguido, recordó el consejo que le había dado su hermano y reconoció que este finalmente tenía razón al respecto. “Me crucé a estos pibes del semáforo, que los veo todos los días porque están acá cerca de mi casa. Son lo más, ya me saqué 77 fotos con ellos. Me dicen ‘correte acá a la izquierda, quedate acá durante un semáforo, que nosotros te lo sacamos’. La boluda fui yo, mi hermano ya me había avisado”, admitió.

.

¿Se fue sin pagar de un restaurante?

Este no fue el único que episodio que la modelo protagonizó en los últimos días, ya que una mujer afirmó en Twitter que se fue sin pagar de un restaurante, por lo que tuvo que salir a aclarar la situación. Rápidamente contactó por Instagram a esta trabajadora y le explicó lo sucedido.

“Hola Cande. ¿Todo bien? ¿Vos hiciste un tuit donde dijiste que yo me fui de un restaurante sin pagar y lo tuviste que poner vos? Quería saber dónde trabajabas y cuánto habías pagado, porque el único lugar donde fui fue una invitación. Pero si te lo hicieron pagar. pasame tu cuenta y listo, ningún problema”, redactó Nadal.

.

“Cuando te fuiste nos preguntaron qué pasó con esa mesa y que igual tenías que pagarla. Empezaron a arrobar a Ángel De Brito... Ya está, ya terminó. Me empezó a hablar gente y me dio miedo. No quiero quilombo”, replicó “Cande”.

Para confirmar que todo había sido un malentendido, la mediática habló con la persona que la había invitado a comer gratis y él le confirmó que lo que dijo la empleada simplemente no era cierto.