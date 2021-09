Jessica Maciel sabe lo que es vivir adversidades. A sus padres les costó aceptar que fuese una chica trans y, "amenazada de muerte" por su familia, tuvo que abandonar con tan solo 14 años y partió directo a la calle. Ahora Jessica, quien se casó hace unos años con el amor de su vida, celebra y agradece por su éxito como influencer y actriz.

Con más de 2 millones de seguidores en TikTok, y cientos de miles en Instagram y otras redes sociales, la influencer hace furor con sus videos humorísticos. Además, vislumbra a un público de niños y adolescentes, quienes le dan fuerza para seguir adelante día y noche con sus sueños de escalar cada vez más en la carrera artística.

"En un público enorme de niños y adolescentes. Es algo que para mí es un gran logro y que rompió eso de que los nenes son muy prejuiciosos. Eso cambió completamente, porque el amor que recibo por parte de los niños es increíble", contó, en diálogo con cronica.com.ar, Jessica la influencer que se ganó el cariño de millones de usuarios en TikTok.

La actriz se sorprende con que los chicos de hoy en día no tienen ningún tipo de prejuicio y son muy respetuosos las personas trans y la identidad e igualdad de género. Tanto es así, que Jessica explicó que, si aparece alguien que fomente un discurso de odio en su contra, "no sabés de lo que son capaces esos niños", en relación al cariño que le tienen y de la forma en defienden en todo momento.

En su rol como tiktoker, se hizo conocida por su humor. Ella misma se reía de su voz grave. Eso fue lo que con el tiempo explotó e hizo que su cuenta se llene de millones de seguidores.

"Al principio me bajé la aplicación y la usé muy tranqui, como todos la usan. Porque era como un Dubsmash en el que podías divertirte usando los audios de la aplicación", contó Jessica quien confesó que fue un conocido quien la alentó a poner toda su experiencia que tenía en el teatro under e independiente para crear situaciones cómicas en TikTok. En ese sentido, continuó: "Creaba situaciones con mi voz y plasmaba lo que yo hacía en el escenario, pero en la red. Fue ahí cuando voló mi cuenta, explotó".

Si bien sus contenidos se relacionan con el humor, Jessica destacó que además sube contenido concientizador que fomente discursos de "inclusión y con la idea de que todos somos iguales", ya que ella sabe bien que su público está formado por adolescentes. Según la actriz trans, esos son los videos que reciben "un montón de apoyo, que le dan un montón de amor y tiene muchos comentarios".

Esa buena actitud y respeto por la igualdad de género que tienen los chicos es algo que a la tiktoker la emociona, ya que "dicen que los niños son el futuro". "Tengo una gran cantidad de niños que quieren respetar la frase de que todos somos iguales", dijo entusiasmada.

La historia de Jéssica Maciel

En cuanto a su historia familiar, Jessica relató que sus padres la habían rechazado cuando se declaró trans. Además, dijo que cuando era chica había reconocido que le gustaba no solo el mismo sexo, sino también los juguetes, la ropa y todas las cosas que usaban sus hermanas. "En ese época existía el artículo 92 que prácticamente le lavaba el cerebro a la sociedad de que vestirse de mujer estaba mal, de que era algo pervertido o una contravención penal y entonces me echaron a la miércoles de mi casa", contó Jessica, quien también lamentó: "Sufrí todo lo que te podés imaginar, dormí en la calle, me hice amiga de gente que dormía en la calle, salí a pedir, comer de la basura, ir a comedores. Después tocó el tema que nos toca a todas (las chicas trans) que te lleven a un lugar que te pongan a laburar".

La vida de Jessica había llegado a un punto en el que había pensado suicidarse. Sin embargo, "el arte" le salvó la vida. "Descubro un lugar en el que yo me senté a tomar algo y se prendió una luz y había un escenario, que pertenecía al under, y empecé a ver a as transformistas ahí trabajando y fue como 'wow', yo quiero estar ahí, por lo que la luché, años. Gracias a esto de las redes es como que me doy cuenta de que nunca bajé la guardia y estoy cumpliendo absolutamente todos los sueños que algún momento tuve en mi vida", aseguró la actriz de teatro que estrenará la obra "La academia de tiktokers" este sábado en el teatro Astral de Buenos Aires.

Con respecto a sus expectativas para la obra y sobre la emoción de haber llegado a una de las salas más importantes del país, Jessica Maciel manifestó que es "una locura" lo que logró con su trabajo en las redes y destacó que la respuesta del público fue "tremenda" y señaló que todavía no cae que en que va a actuar "en un lugar tan emblemático".

Tras años de hacer teatro y gracias al aliento que le dio el dueño de ese escenario under donde estaban las chicas transformistas, Jessica comenzó a estudiar en una escuela de actuación. Ese camino laa llevó a conocer a Costa. La conductora y panelista le dio una mano y le aconsejó que se presentara en un concurso que hacía ella. El premio, el cual ganó, era trabajar en una cadena de boliches de Capital Federal en el under. "Gané el concurso y nunca más me bajé del escenario, después de casi 20 años de carrera. Siempre como independiente, es ahora que toco el cielo con las manos, porque estamos en las 'ligas mayores'", celebró.

"Después de dos años de no pisar un escenario a causa de la pandemia de Covid.19, Jessica está muy entusiasmada por estrenar la obra en el teatro astral, en donde su principal objetivo va a ser "disfrutar y hacer que la gente disfrute". Y agregó: "Después creo que me voy a llorar todo".

Durante la cuarentena, la actriz trans se dedicó a la música y escribió dos canciones que registró en Sadaic. “Ya tengo el videoclip de una y creo que la semana que viene grabamos el próximo que sale en todas las plataformas digitales”, contó Jessica, quien este sábado 18 y domingo 19 se hará su presentación, junto a un gran elenco de influencers, de la obra “La academia de tiktokers: la escuela más loca y divertida”, en la que ocho tiktokers “tendrán que convivir y afrontar distintos desafíos con mucha comicidad e interacción del público y, además del humor y de las situaciones que deberán atravesar, la obra tendrá un mensaje sobre la amistad, el compañerismo y la solidaridad”.

Por A. D.