Pasaron tres días desde la ceremonia de los Premios Oscar, pero nadie habla sobre la película ganadora, sino por un incidente que quedará en la historia de la premiación. El humorista Chris Rock estaba encargado de presentar la categoría de Mejor Documental, y decidió hacer bromas con los presentes.

El problema es que, fiel a su humor, se metió con el físico de Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, quien sufre alopecia, por lo que acudió a los premios rapada. El comentario no fue bien recibido por el matrimonio y el actor se paró de su silla, se subió al escenario y le propinó una bofetada.

Will Smith decidió que no dejaría que el humorista Chris Rock se metiera con su familia y le propinó un bife en medio de los Oscar.

Tras el tenso momento, la ceremonia continuó y Smith recibió el Oscar al Mejor Actor por su papel en King Richard. En la aceptación dio un emotivo discurso que hizo saltar las lágrimas de varios y el público lo ovacionó de pie.

Jim Carrey destrozó a Will Smith

En abril se estrena la segunda entrega de Sonic, la película del erizo azul que fue un éxito en el 2020. El malvado Doctor Robotnik también regresa a la pantalla de la mano de Jim Carrey y es en el marco de este debut que el actor de La Máscara fue consultado en CBS Morning sobre su posición al respecto de lo que sucedió en la premiación.

“Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras”, aseguró tras declarar que se sintió asqueado al ver luego ovacionaran a Smith.

Finalmente, sin hacer referencia al “chiste” de Rock, destacó que no fue un buen momento y que Will no tuvo en cuenta todo el esfuerzo de quienes estaban sentados esperando su premio. “Muchas personas trabajaron muy duro para llegar a ese lugar. Y para tener su momento en el sol, para obtener su premio por el trabajo realmente duro que hicieron, no es poca cosa pasar por todas las cosas que tienes que hacer", agregó.

"Me asqueó la ovación de pie. Hollywood es simplemente cobarde, y realmente sentí que era una clara indicación de que ya no somos un club genial. Debería haber sido escoltado por la seguridad y echado del Teatro Dolby. Si me hubiera pegado a mí, lo demandaría por 200 millones de dólares, porque ese video estará allí para siempre”, sentenció.