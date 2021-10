Julián Álvarez es sin dudas el jugador del momento en el fútbol argentino. Su gran estado de forma mantiene a River Plate como único puntero del campeonato y ahora a él se metió en la competencia por ser el goleador del mismo, ya que convirtió tres goles frente a San Lorenzo.

Por supuesto su actuación no pasó desapercibida para los siempre activos usuarios de Twitter, que comenzaron a crear contenido “a rolete”. Algunos lo compararon con el “gordo”Ronaldo, otros directamente lo santificaron, pero la gran mayoría recordó la motivación que Luciana Milessi le brindó en el popular Elo Podcast hace poco más de diez días.

Julián Álvarez ahora es uno de los goleadores del campeonato, con 10 "pepas".

"Bueno Julián. Si estás viendo este video quiero desearte muchos éxitos y si ganás te espero en mi cama", había expresado la tiktoker chaqueña en el mencionado programa que siempre deja alguna que otra perlita subida de tono.

Todavía faltaba subir un poco más la temperatura, ya que el conductor le redobló la apuesta. "Si Julián Álvarez encima de jugar bien, mete un gol ¿algo más?", a lo que la joven replicó lo siguiente: "Le entrego la colita".

Para añadir más leña al fuego, el futbolista sondeado por el Bayer Leverkusen le envió un saludo para su cumpleaños, el cual Milessi se encargó se difundir en sus redes sociales. "Hola, Luciana. Soy Julián y quería mandarte un feliz cumple, espero que lo pases muy lindo y lo disfrutes mucho. Te deseo lo mejor, un beso grande".

En cuanto al partido, el equipo que dirige Marcelo Gallardo no la tenía fácil en la noche de domingo, ya que se enfrentaba a un lastimado pero no menos peligroso San Lorenzo. El partido no empezó muy bien para el “millonario”, ya que a los 21 minutos de juego, un lateral largo se coló en el área y tras una carambola, la pelota cayó en los pies de Nicolás Fernández Mercau, quien la cruzó abajo y decretó el 0-1 para el “ciclón”.

Por supuesto que la reacción no se hizo esperar, ya que solo 10 minutos bastaron para que una buena triangulación en tres cuartos de cancha derivaran en un golazo de Álvarez desde afuera del área. Se emparejaba el marcador. Luego de varios intentos más terminaba el primero tiempo, con un River que quería pero todavía no podía pasar al frente.

La recompensa iba a llegar a los 65 del complemento, cuando Agustín Palavecino disparó provocando al buena respuesta de Sebastian Torrico, pero justo el delantero del día estaba en el lugar y en el momento adecuado. 2-1 pasaba a ganar River.

Quien dice 2, puede decir 3 y este fue el caso de Álvarez, ya que a los 38 minutos, un pelotazo largo de Robert Rojas encontró una gran carrera del “9”, quien definió sutilmente entre las piernas del arquero.

Con esto, confirmaba el liderato y se declaraba goleador del campeonato, título que hoy comparte con José Sand (Lanús) y Martín Ojeda (Godoy Cruz).

