La muerte de Gerardo Rozín no dejó prácticamente a nadie intacto. Colegas, mediáticos, músicos, políticos y por supuesto el público, todos ellos se mostraron tristes por la partida del conductor de 51 años. A esa lista hay que sumarle a Julieta Prandi, quien trabajó varios años con él y entablo una gran amistad, se quebró al aire tras recordarlo con un video.

El emotivo momento se vivió en el programa "Es Por Ahí", que sale al aire en América TV, luego de que mostraran pasajes de lo que fue "Gracias por venir, gracias por estar", el cual tuvo al frente tanto a Rozín como a la actriz. Allí, un amplio abanico de figuras de todos los ámbitos, como Guillermo Francella, Sergio “Maravilla” Martínez, Ricardo Montaner, Juan José Campanella, Miguel Del Sel y Abel Pintos, entre muchos otros, disfrutan de un homenaje en vida.

Gracias por venir, gracias por estar, contó la conducción de Gerardo Rozín y Julieta Prandi durante tres temporadas.

El ciclo tuvo una duración de casi tres años, desde mayo del 2012 hasta diciembre del 2014, y con altos picos de rating. Durante su estadía al aire, ambos entablaron una gran amistad.

“No sé ni lo que prepararon, me voy a quebrar seguramente”, se anticipó Prandi y lo que vendría después, y remarcó que “él no se permitía nunca no saber todo de todos. No se paraba frene a una cámara sin saber a dónde iba a ir. No sabía como, pero si a donde iba”.

La actriz se emocionó luego de repasar fragmentos del programa. "Fue lo más lindo que hicimos", aseguró.

Acto seguido, le dedicó unas palabras al mencionado programa. “Ese programa que hicimos fue de lo más lindo que hicimos. Eran dos horas y media en vivo y pasaron todos los artistas, todos querían formar parte. Era un privilegio sentarse ahí. Estuvieron desde Enrique Pinti y Antonio Gasalla juntos, venía Abel Pintos y aparecía la orquesta de su colegio”, contó.

Como adelantó previamente, la emoción fue incontrolable. “¡Ay, Gerardo! Te adoro. Va a costar mucho”, expresó conteniendo las lágrimas. “Lo dije incansablemente este fin de semana: fue mi maestro. Con él aprendí todo y aprendí a amar la profesión, a entenderla y a respetarla”, agregó.

“A no permitirme sentarme frente a una cámara y tener a un artista adelante y no saber quién es, qué hizo o de dónde viene. Él te enseñaba a escuchar”, recordó en referencia a lo que aprendió a la par de Rozín.

Para finalizar, compartió una charla que mantuvo con el popular conductor hace unos meses y recordó el momento con una sonrisa. “En diciembre, cuando me convocó para hacer este programa, me mandó un mensaje y me decía ‘ahora volvemos a trabajar juntos, ahora nos vamos a dar la revancha’. Él quería volver”, finalizó.

La emoción de Julieta Prandi al recordar a Gerardo Rozín