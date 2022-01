Julieta Prandi y su ex pareja el empresario Claudio Contardi llevan adelante una pelea judicial que sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas trascendió que el ex marido de la modelo la acusó de no dejarlo ver a sus hijos Mateo y Rocco, y además se conocieron detalles que figuran en el expediente de la causa judicial.

Desde que se separó de su ex marido, Prandi vive una pesadilla. La modelo lo denunció por violencia familiar y en diciembre de 2021 había sido intimidada por la justicia a que se fomentara el contacto de los menores con su padre, en caso contrario podría "perder la tenencia".

"El tiempo que conviví con esa persona, que fueron 15 años, fue un calvario. Ahora tengo tres más con la Justicia. Empezar a escuchar la voz de mis hijos que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia", contó la modelo en una entrevista con Alejandro Fantino.

Este martes se conoció un video de Claudio Contardi en el que habló con la Organización No Gubernamental (ONG) Infancia Compartida y acusó a su ex pareja de tener a sus hijos como "rehenes", y aseguró que si no está con ellos "es pura y exclusivamente por una decisión de la mamá".

Sin embargo, luego se conocieron algunos detalles sobre las declaraciones de uno de los menores en el programa A la tarde (América TV)."Yo ya les conté que en la casa de papá me pasaron cosas malas", fue el textual que leyó el periodista Diego Estevez este martes.

Además, en la causa se hace referencia al episodio que vivieron en febrero de 2021 en el que, según Julieta, su ex pareja había llevado a los niños a la casa de ella cuando les tocaba estar con él.

"Dice que los chicos no sabían a dónde iban y que de pronto el papá los dejó en la casa materna", explicó Estevez. En aquella ocasión, Contardi tocó el timbre pero Prandi no estaba, entonces la empleada le confirmó que no debía dejarlos, pero el empresario de todas maneras los había dejado en la vereda y se fue.

En este sentido, uno de los chicos aseguró que no entendían nada: "Ese día nos tocaba con papá. ¿Estamos todos locos? No lo quiero ver a mi papá, al menos por ahora. Por ahí cuando sea grande lo vea". Además de este episodio, también se hace referencia a una ocasión en la que Contardi le habría pegado en la espalda y gritado a uno de los niños por escribir la pared.