La llegada de julio no solo tuvo una lluvia de memes con el famoso cantante, ya que en las primeras jornadas se dio el feriado por el Día de la Independencia en todo el país. Según el calendario nacional de jornadas no laborables, habría que esperar hasta agosto para tener una nueva fecha para descansar. Sin embargo, el próximo jueves 28 es un día no laborable para una provincia.

Se trata de Chubut, el territorio patagónico que sumó una nueva jornada no laborable de acuerdo a la Ley I Nº 85 de alcance provincial. En este marco, el feriado es en conmemoración de la llegada a las costas argentinas del distrito del primer contingente de migrantes oriundos de Gales.

Precisamente, es una celebración que no alcanza a todos los ciudadanos de Chubut. Solo abarca a bancos, seguros y actividades afines, según establece la mencionada normativa.

Cabe señalar que el objetivo del feriado chubutense es recordar una gesta que sucedió en 1865, momento en el cual la "Nave Mimosa" llegó al "Golfo Nuevo". Dentro de la nave viajaban hombres, mujeres y niños que arribaron desde varios condados de la península galesa, situada al oeste de la isla de Gran Bretaña.

A diferencia de los feriados nacionales que pueden ser trasladados con fines turísticos, esa fecha provincial que cae jueves no será desplazada al viernes para que los ciudadanos tengan un fin de semana largo o extra largo, si se utilizara el conocido “feriado puente”.

El próximo feriado incluye un fin de semana largo

En este sentido, tenemos que volver a repasar el calendario oficial para recordar que cuándo la próxima jornada no laborable coincide justamente con el esperado finde largo.

Se trata del día en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General San Martín, el próximo miércoles 17 de agosto. Sin embargo, la normativa nacional establece que la jornada libre puede cambiarse con fines turísticos para todos.

De esta forma, el feriado por el Padre de la Patria será el lunes 15 de agosto y el fin de semana largo comenzará el sábado 13, unos días antes.

Luego, para el próximo feriado de alcance nacional hay que esperar hasta el mes de octubre, cuando habrá jornada no laborable desde el viernes 7 hasta el lunes 10 de octubre, porque tiene lugar el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

Mientras tanto, en noviembre y diciembre también habrá fin de semana largos por feriados.

Calendario de feriados 2022