Como cada fin de semana, L-Gante estuvo de gira. En esta oportunidad tenía acordada una presentación en el exterior y terminó en escándalo. El creador de la cumbia 420 estaba dando su show en un boliche de Paraguay, pero a los 20 minutos comenzaron los abucheos y voló una lata de cerveza. Ante esta situación, el artista abandonó enfurecido y a puro insulto el escenario.

Todo quedó registrado en un video que, como cada cosa que hace cantante, se viralizó en las redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado sábado en la disco Chechos, en la ciudad paraguaya de San Lorenzo. Todo transcurría con normalidad hasta que a los 20 minutos de presentación, una lata de cerveza voló hacia el escenario.

En medio de un abucheo generalizado por la agresiva acción, el músico de 21 años tomó el micrófono y antes de abandonar el escenario lanzó: "Los que me tiraron la lata que me chupen la p...”.

No es la primera vez que un show del papá de la pequeña Jamaica es repentinamente interrumpido. La semana pasada, tuvo que terminar abruptamente su presentación en San Juan por el descontrol del público, y días después, en San Luis, suspendió el show porque un fanático manoseó a una de sus bailarinas.

Tras el incidente en el boliche paraguayo, los organizadores sacaron un comunicado a través Instagram pidiendo la disculpas y ofrecieron devolver el dinero a los asistentes del breve show del cantante argentino.

“La Mega SA, hace llegar sus disculpas a quienes nos acompañaron en el show internacional del 27 de noviembre, ya que por razones ajenas a nuestra voluntad, el artista no se ha presentado el tiempo suficiente en el escenario externo”, anunció la discoteca Chechos en un comunicado.

Sin embargo, L-Gante dio su versión de los hechos en los comentarios del posteo. "AHORA LOS VOY A PRENDER FUEGO POR LOS MEDIOS, y el dueño de ese boliche es un RATA, primero quería que cante gratis y después quería que repita mi trabajo en la segunda pista del boliche y todo esto aun sin pagarnos y sin dejarnos salir!! Les gusta ensuciar a la gente , dale vamos con esa !! HACES VENIR A UN ARTISTA DESDE EL EXTERIOR Y ENCIMA NOS TRATAN ASÍ", sostuvo Elián Valenzuela

Y agregó: "Mi show duro 40 minutos que su discoteca tenga 2 pistas no significa que el artista se pueda dividir en 2, ahora me voy a recorrer los barrios GRATIS . Y sin mencionar que nos dejaron encerrados y no nos permitían salir !!". Luego, completó su descargo con una historia en su perfil

El descargo de L-Gante tras el escándalo en Paraguay.

El incidente de L-Gante se da en la previa a su primera presentación en el estadio Luna Park de este lunes por la noche y con entradas agotadas.

“Este lunes Mi Primer LUNA PARK! Re emoción, una manija…” escribió el cantante en Instagram a sus más de 4 millones de seguidores.

El video de L-Gante con Cinthia Fernández

Tras el éxito de la canción Bar, en colaboración con Tini Stoessel, y el lanzamiento de su versión de "La mano de dios", L-Gante volvió a hacerse viral por un video. Aunque en este caso la encargada de difundirlo fue Cinthia Fernández.

Según explicó la panelista de LAM, se trata de un challenge del último hit del cantante. "El lunes el tipo te hace un Luna Park y así como nada vino a grabar conmigo", escribió y agregó: "Acabo de colgar el video con L-Gante. Quiero batir el récord... ¿Querían acción? Vayan a ver el video".

En las imágenes, se los ve bailar y hasta tener un encuentro cara a cara. ¿Se habrán dado un beso? Esa duda desató rumores en las redes sociales que preocupan a Tamara Báez, la novia del joven artista, con quien viene de superar una crisis de pareja.