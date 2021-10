El traslado del cantante de Trap, L-Gante, sigue dando que hablar en los medios, y en esta ocasión la polémica se trasladó a la ciudad de Rosario, donde el referente de la cumbia 420 realizó un recital en el estadio cubierto de Newell's, pero también aprovechó para tomarse fotos y recorrer diversos lugares de dicha localidad.

Ahora, apareció un video que lo muestra enviando un saludo a Ariel Cantero, aunque el cantante no especifica si esa salutación refiere a Ariel "El Viejo" Cantero o al detenido líder de la banda de Los Monos, Ariel Máximo "Guille" Cantero.

Es que en una de las actividades que L-Gante realizó este fin de semana en Rosario, las redes sociales reflejaron la instantánea donde se lo muestra abrazado junto a Ariel "El Viejo" Cantero, padre del líder de la banda de Los Monos Ariel Máximo "Guille" Cantero, y del asesinado Claudio "Pájaro" y de "Monchi", y considerado como el fundador de ese grupo delictivo.

En el video de apenas tres segundos, el cantante de 21 años envió "un saludito ahí para Ariel Cantero, de parte de el L-Gante, paa!!". La duda queda instalada: ¿Además de la foto hubo saludo extra para "El Viejo" Cantero o la dedicatoria es para "Guille" Cantero?

Cabe destacar, que Ariel Máximo "Guille" Cantero, líder de la banda de Los Monos -detenido en el penal de Marcos Paz-, llegó a su séptima condena el pasado 30 de septiembre.

Un tribunal pluripersonal integrado por los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto lo condenó a 22 años de prisión como instigador de siete ataques a balazos, de una serie de 14, ocurridos entre el 29 de mayo y el 28 de agosto de 2018, contra edificios judiciales y viviendas vinculadas a operadores de Justicia que participaron de la investigación que terminó en abril de 2018 en condena sobre el núcleo duro de la banda.

L-Gante y otra polémica en Rosario (Captura de video).

La fiscalía había pedido para el líder de Los Monos una pena de 24 años de cárcel. La penúltima condena de Guille (a 6 años y 8 meses) se dictó en julio del año pasado y fue por amenazar por teléfono en agosto de 2016 al entonces juez de Sentencia Edgardo Fertita.

Unificada esa pena con la de este jueves dejó la pena de Cantero en un total de 28 años y 8 meses. Guille también fue declarado reincidente, hecho que impactará directamente sobre la solicitud de ciertos beneficios en la ejecución de la pena privativa de la libertad.

L-Gante: otras actividades

También intervino en un video a beneficio del club de fútbol de la Liga Rosarina Jorgito Junior, que multiplicó comentarios y opiniones. Allí pide colaboración para que lo recaudado vaya "a la gente que lo necesita".

Antes de hacer pie en Rosario, Elián Valenzuela se vio envuelto en una polémica con los organizadores de las actuaciones que el cantante debía dar en Venado Tuerto, y que debieron ser suspendidas. L-Gante fue acusado de haber realizado pedidos excepcionales a pocas horas de realizarse los shows.

"No se coman el chamu", había replicado ante la divulgación de supuestas exigencias extravagantes para su camarín. "Yo no escabio y no juego a la Play cuando estoy trabajando", retrucó.