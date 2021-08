Este martes L-Gante se presentó en La Academia de Showmatch. El cantante había pospuesto su presencia en el programa de Marcelo TInelli por su gira internacional pero tras regresar al país final se dio el esperado encuentro. Además, el joven artista reveló que su mamá lo ayuda a componer sus temas: “Me dice ‘ahí ya te estás pasando’”. Mirá el vídeo.

El cantante de cumbia de 21 años está atravesando por un gran presente en donde no sólo se ganó su popularidad en la escena musical con su canciones, las cuales tienen millones de reproducciones en Youtube, Spotify y Deezer, sino que sus fanáticos le reconocen su humildad y lo agradecido que es el joven con ellos en las redes sociales.

Esta martes se produjo su presentación en La Academia de ShowMatch. en donde Marcelo Tinelli lo recibió con los brazos abiertos. Es por eso que L-Gante le devolvió la atención recibida en la pista y comentó que finalmente pudo cumplir con su palabra.

“Acá estamos. Veníamos chamuyando hacía un par de fechas y acá estamos. Yo te decía Marcelo, ‘mirá que voy a volver al barrio y va a estar explotado. Tenés que venir’ y al final la presenciaste virtualmente”, expresó el músico, quien llegó hace pocos días de su gira por Europa y América Central y recibió una calurosa bienvenida, en General Rodríguez, de donde es oriundo.

Además, de L-Gante estuvo presente su mamá, Claudia Valenzuela. Al ser consultada sobre la información de que ayuda a su hijo a componer sus canciones, la mujer asintió reconoció que el cantante le consulta para saber cual es su opinión.

“Cuando él los compone, siempre me dice ‘escuchá esto’ y alguna idea tiro”, destacó. Y en ese momento el cantante de cumbia también afirmó esto: “Sí, alguna idea me tira: ‘ahí ya te estás pasando’, es más que nada esa (frase)”, recalcó L-Gante.

El verdadero nombre de L-Gante es Elián Ángel Valenzuela, según confirmó es en honor al niño balsero Elián González que fue restituido por los EE.UU. a Cuba en abril de 2000 tras naufragar frente a sus costas.

Por su parte, el fenómeno actual de la música urbana rememoró cómo fueron aquellos momentos en su carrera musical en donde no tenía fama. En ese sentido, destacó que su madre estuvo ahí para ayudarlo a que continuara.

“Voy a perfeccionar todo lo que haya que perfeccionar. Yo vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero nunca dije ‘voy a dejar de hacer esto porque no le veo caso’. Siempre me busqué una vuelta, trabajé, renuncié; y mi mamá también trabajó toda la vida mientras yo estaba todo el día solo en casa o vagando en la calle”, recordó L-Gante frente a Marcelo Tinelli.

Y agregó: “No tuve padre y todo eso me llevó a no decepcionar a mi mamá, eso me orientó. No tuve a nadie que me esté poniendo los puntos, pero solo me dí cuenta de eso".

Por último, horas previas a su show en el programa de Tinelli, mientras hacía la prueba de sonido para su presentación, reveló cuál es el origen del nombre tan particular que eligió para presentarse en el mundo artístico.

“El nombre de L-Gante me lo puso mi mamá diciéndolo irónicamente por la forma en que estaba vestido cuando me levantaba, me despertaba y me iba a grabar. Entonces, así como estaba vestido, ‘¡Qué elegancia, qué elegante!’… era todo lo contrario (risas)”, sentenció.