L-Gante sorprendió a Pilar Perea, una niña jujeña de diez años, quien le había hecho un pedido particular al cantante del momento. La menor de edad le solicitó al creador de la "Cumbia 420" que cuando actúe en Jujuy ella pueda interpretar el abecedario en lengua de señas.

El artista urbano se topó con el comentartio de la niña en un posteo de Instagram, no dudó y se puso a disposición para llevar este pedido adelante. "Me encantaría", escribió el papá de Jamaica y no ignoró el peddo de la nena. Su comentario recibió decenas de repuestas de otros usuarios, quienes se mostraron agradecidos con el gesto del autor del L-Gante RKT.

La niña jujeña realiza videos en TikTok buscando generar esa reacción en la gente y apoyando una Ley Federal de Lengua de Señas. Pilar aprendió la configuración visual del idioma y supo que tenía que ayudar. "Para mí es muy lindo difundir la lengua de señas", dijo la pequeña.

El lado solidario de L-Gante

No es la primera vez que se registra algún gesto solidario por parte del cantante de Cumbia. L-Gante es el artista musical del momento. Sin embargo, el mayor éxito de Elian Valenzuela, radica en su vocación solidaria, potenciada por su humildad para no olvidarse de los que menos tienen, de sus orígenes, en pleno auge de su carrera.

A pesar del éxito, de la fama de "Perrito Malvado", cuyo videoclip grabó junto con Pablo Lezcano y generó furor, Valenzuela, a sus tan sólo 20 años, no se olvida de sus orígenes: "En mi casa nunca sobró nada, yo sé lo que es pasar necesidades". En ese contexto adverso, él comenzó a delinear su sueño, con la computadora que entregaba el programa educativo "Conectar", y un micrófono, que le costó mil pesos. Fue así como nacieron sus primeras canciones, las que se refieren a diferentes cuestiones que ilustran la vida compleja y dura de los sectores más postergados, a pesar de que "muchas veces me han censurado en las redes sociales".

.

Sus letras cristalizan su impronta, su pertenencia, la cual él mismo demostró la semana pasada con sus presencias por diversos rincones de General Rodríguez, e incluso frente a la cámara de Crónica HD para brindarle ayuda a una mujer y a sus tres hijos, quienes quedaron en la calle tras un incendio a la vivienda que habitaban, provocado por la ex pareja de la mamá de los niños.

L-Gante, en una de las tantas movidas solidarias.

Al respecto, L-Gante remarcó que "me gusta mucho andar por las calles viendo en qué se puede dar una mano, porque yo soy como ellos, no quiero que se queden con mi fama, sino que me vean como un par que los puede acompañar en su intento de salir adelante. Es a las villas donde más me gusta ir, porque me siento muy cómodo".

Una muestra de voluntad que día a día acrecienta, yendo a cada una de las 26 ollas populares que organiza Luis en todo el distrito, con su habitual expresión: "Vamos, perro", y que tiene como meta extenderla en todo el país, con la puesta en marcha de comedores y merenderos, lo cual significaría para Elian su mejor cumbia.