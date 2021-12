Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, sigue dando que hablar. No caben dudas que el 2021 fue un año lleno de cambios para el cantante y exponente de la cumbia 420, después del nacimiento de su hija Jamaica, junto a su pareja Tamara Báez se mudaron a un barrio privado para mantener segura a la pequeña y en las últimas horas se dio a conocer que se dio un gusto millonario.

Se trata de la adquisión de autos de alta gama. El cantante se compró cuatro vehículos Mercedes Benz. Pese a que en un primer momento aclaró que "no tiene gastos de lujo", pero luego afirmó que no gasta "nunca" y cuando lo hace es "un gusto y es un gusto caro".

En diálogo con Revista Gente contó que tener dinero le "borró la preocupación de comer" ya que no debe precouparse día a día de ello y reveló por qué se compró los cuatro autos de alta gama.

"El último gusto fui y me compré cuatro Mercedes Benz", pero aclaró que no eran para él sino que los repartió. Uno de ellos es para su mamá, otro para su manager y los otros dos son para ser utilizados por su familia y amistades.

En cuanto a sus gastos personales detalló que no es de comprarse ropa y que se viste con los regalos que recibe por parte de sus seguidores, además contó que algunos le piden que "haga canje", pero que a él "no le gusta".

"No me gusta tener que deberte una mención o algo. De onda si está bien. Pero tengo fans que me traen ropa a pleno, hasta me diseñan. Y eso es algo muy groso. Muy pocas veces la verdad", explicó el papá de Jamaica.

La nueva casa de L-Gante y Tamara Báez

Además de contar el lujoso gusto que se dio, el cantante brindó detalles sobre la construcción de su casa en Barrio Bicentenario: "La verdad es que yo estaba jugando un juego de arquitecto en el celu y había un espacio vacío en mi casa. Tampoco tenía plata en ese momento para arrancar, empecé haciendo unas bases grandes y me gasté todo lo que tenía".

L-Gante contó que la planta baja de su futura casa tiene living, cocina, baño y una escalera, en el primer priso hay dos habitaciones, una con baño, y en segundo piso hay una sala grande con un baño, en esta última parte de la casa tiene pensado montar su estudio de grabación.