El vínculo entre L-Gante y Wanda Nara es seguido bien de cerca por los medios de comunicación y los principales programas de chimentos. A juzgar por los guiños que ambos comparten a través de las redes sociales y en declaraciones mediáticas, su relación supuestamente amistosa es reciente pero se consolida con el correr de los días.

En las últimas horas, fue el mismo L-Gante quien se refirió a la rubia, al ser consultado por un cronista de LAM: “Es una persona que acabo de conocer y me cae muy bien”, confesó ante las cámaras.

Además, el músico siguió con elogios hacia la ex de Mauro Icardi, y dijo que es una persona “más grande y muy piola”, y destacó que desde un principio se sintió seducido por sus consejos y su inteligencia: “Siempre vienen bien las personas que te aconsejan para bien sin querer sacarte nada”, agregó.

A este respecto, cabe recordar que la ex del cantante, Tamara Báez, le inició un juicio por alimentos para Jamaica, la hija que tienen en común, además de denunciarlo públicamente por violencia y establecerle una restricción perimetral.

Pero eso no fue todo, sino que el referente de la cumbia 420 confirmó que comparte con la blonda un proyecto de trabajo y que se siente muy a gusto con ella: “Wanda sabe moverse bien, es piola, me aconseja”, y aclaró de forma contundente que él decide "quién lo usa y quién no, tanto en la parte laboral como en la vida”.

Por último, Elián Valenzuela decidió hacer una aclaración a raíz de los rumores que indicaban que habría llevado a Wanda a las grabaciones de ¿Quién es la máscara?: “Te han mentido”, increpó al cronista. Y cerró: “Yo a las 8 o 9 de la mañana estoy yendo a grabar un tema y si no, estoy durmiendo y me levanto directamente para almorzar”.

Wanda Nara aclaró que está "soltera" y Mauro Icardi le salió a responder

Invitada a Red Flag, el programa radial conducido por Grego Rosello, Belu Lucius, Tuli Acosta y Agustín Franzoni, Wanda Nara evitó referirse directamente a L-Gante pero dio algunos mensajes contradictorios: confirmó que en este momento no se está en pareja con nadie, pero llegó a la entrevista con uno de los autos de alta gama del músico.

Por otro lado, Mauro Icardi realizó un vivo de Instagram donde respondió preguntas de sus seguidores, ansiosos por tener la versión del futbolista sobre su ex esposa: “No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”, afirmó al comienzo de la transmisión que fue seguida por alrededor de 100 mil usuarios.

Wanda Nara afirmó que actualmente no está en pareja.

Ante la pregunta de un seguidor sobre su responsabilidad en la supuesta separación, admitió: “Se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado, no voy a aclarar, la gente que lo tiene que saber lo sabe, Wanda en primer lugar”, afirmó en referencia a su affaire con la China Suárez. Y continuó: “Después hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal”, aseguró.

También se refirió al estado legal de la relación: “No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos. El año pasado lo hizo y era mentira, estuvimos todo un año juntos”, afirmó.