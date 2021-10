Hace unos días el popular cantante de Trap, L-Gante tuvo una reunión en la Residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández, en la cual se tocaron varios temas como su incursión en la música, la situación de los jóvenes y el trabajo y las aspiraciones que tiene el cantante de la Cumbia 420.

Además de Elian Valenzuela y el primer mandatario, también estuvieron en la reunión la primera dama, Fabiola Yañez, la pareja de L-Gante, Tamara Báez y su hija Jamaica, quienes compartieron una extensa charla.

.

Cabe destacar, que este encuentra ya estaba previsto desde hace tiempo, aunque el cantante de Trap prefirió que no fuera en cercanía de las PASO, para no entorpecer la campaña electoral y que se malinterprete la situación.

Tras el encuentro con el mandatario, L-Gante dio algunos detalles sobre su mirada política, aunque además, confesó que no le gustaría ser candidato político, aunque se lo ofrecieron.

L-Gante: ¿Qué le dijo a Jey Mammon?

Esta situación se reveló en el programa que conduce Jey Mammon por el canal América, quien le señaló: “Me llamó mucho la atención lo solidario y empático que sos con la gente: has hecho cosas tremendas por los demás, que nadie lo sabe. ¿Por qué lo hacés en silencio?”. En tanto, el artista respondió: “La verdad que no quiero que nada se parezca a lo que es una campaña o un partido político. Yo, con eso, nada que ver”.

“La gente hoy en día está muy conectada, muy viva, y ya pasó muchas veces. Los pibes ya no compran con la competencia de chamuyo hasta que llegue la hora de votar. La gente quiere a alguien que actúe en el momento, ahora. ¿Por qué si se presenta una buena idea, o un buen proyecto que hacen, lo guardan para el momento de la elección? ¿Y qué pasa? Ahora no se está ejecutando nada”, amplió L-Gante. “Lo que hace la política es salir a mostrar eso. Y cuando alguien lo hace de verdad, de corazón, no se ve. Y bueno, yo lo sigo haciendo así, porque así es como lo siento", subrayó.

L-Gante habló de su "candidatura" (Captura de TV).

“De que yo le sirvo a muchos, sí. Pero yo dejo claro que a mí no me da miedo pisar ningún lado. Yo voy al frente, con quien sea. Así sea uno u otro”, agregó con respecto a ser utilizado políticamente por cualquier partido. Y sobre su visita a Alberto Fernández, dijo: “Un presidente es el que nos está representando a todos nosotros en la nación, hoy en día. Si el día de mañana hay otro, también voy a ir. Porque es el que me representa en mi país”.

Consultado sobre si alguien le ofreció un cargo o ser candidato, L-Gante expresó que "la gente la flasheó", y reveló: "Me han ofrecido, pero soy un pibe de barrio. Los políticos que sean políticos. Yo más que presentar mis ideales y decirles que reacción y activen no puedo hacer".

Cuando le robó a su mamá

Por otra parte, el referente de la cumbia reconoció que una vez le robó dinero a su mamá para comprar figuritas. “Fue en el 2006″, precisó. Luego, relató: “Llegué con 100 pesos al kiosco de la escuela. y se dieron cuenta (que no eran míos). Como que yo era muy niño para tener esa plata. Quise comprar algo y no me vendieron nada”.

Según el cantante, esa travesura no terminó como le hubiese gustado. “Me sacaron el billete, llamaron a mi mamá y me mandaron a mi casa”, señaló entre risas. Y completó: “Me regañaron”.

L-Gante: encuentro con Pablo Lescano

Continuando con la entrevista, Mammón le preguntó cómo fue el primer encuentro con su mayor referente: Pablo Lescano, líder de Damas Gratis. Ante esa pregunta, el artista reconoció que le quedó marcado un gran gesto que tuvo su colega aquel día.

“No nos pudimos encontrar en la Capital Federal. Me acuerdo que estaba cansado, se me apagó el celular y me fui a mi casa. Cuando llegué, me fui a dormir una siesta y cuando me desperté agarré el celular, que había dejado cargando. Ahí veo que él me había llamado un montón de veces pidiéndome la ubicación para venir a mi casa. ¡Fue muy loco, Pablito Lescano vino a mi casa!”, contó.

De esa unión, no tardaría en llegar su primera colaboración: “Perrito Malvado”, un hit con más de 75 millones de reproducciones en YouTube.