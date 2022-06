L-Gante volvió del viaje por Europa que realizó junto a su familia y se dirigió al hospital de El Cruce de Florencio Varela para visitar a su amigo y colega “El Noba”, quien continúaba internado en terapia intensiva en estado crítico luego de sufrir un accidente en su moto.

El cantante de Cumbia 420 estuvo con la madre de su amigo, el autor de "Tamo Chelo", y le dio fuerzas: "Estamos todos haciéndole el aguante a Lautaro y estamos en eso. Acá estamos. El Noba tiene su gente y yo soy parte de ellos".

Y agradeció los mensajes de apoyo de la gente: "Todos los mensajes, frases con buena onda y oración valen para nosotros y para su familia”, dijo en el programa "Socios del Espectáculo".

.

Vanesa, la madre de "El Noba", por su parte, le dio las gracias a L-Gante. "Él desde un principio estuvo, son muy amigos, ellos se adoran, yo sabía que él iba a venir. Mi hijo lo está esperando y él también lo está esperando a su amigo para seguir", remarcó.

L-Gante estuvo de vacaciones en Europa y apenas volvió, visitó a su amigo (Instagram).

"Bajó del avión y vino directamente a saber de mi hijo porque él siempre estuvo preocupado. Desde allá preguntaba, quería cortar sus vacaciones para venir, pero él se las merecía, necesita también y mi hijo lo va a entender", concluyó la mamá del cantante internado.

Cómo sigue la salud de "El Noba"

La madre también habló de la situación de su hijo. “Está igual, solo hay que esperar. Ayer le sacaron el cuello ortopédico que tenía, porque su columna está bien, pero solo hay que esperar”, detalló.

Sin embargo, no pierde la esperanza: “Con el amor de los chicos, de la gente, de sus verdaderos amigos, todo va a salir bien”, concluyó.

Las vacaciones de L-Gante

Cuando le preguntaron por su viaje, la pareja de Tamara Báez, resumió: “Hicimos un poquito de todo. Salimos a pasear por Madrid y Barcelona. Lo que más me gustó es que pude andar por todos lados como un niño normal, pero también me gusta volver acá porque el aprecio este se valora una banda. Compartir con la gente es lo que más me gusta”.

“Ahora me voy a enterar de los quilombos que pasan acá”, bromeó al ser consultado sobre cómo retomará la rutina.

.

Así los fanáticos dejaban sus mensajes para "El Noba" en el hospital El Cruce donde está internado