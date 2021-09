La pelea entre L-Gante y Zaramay parece haber sumado un nuevo capítulo estos días. Es que si bien el trapero conocido como el "Jefe del Malianteo", se radicó en Europa luego de salir de prisión, continúan el "beef" -cuando hay "pica" entre dos personas- a través de sus letras de canciones y con sus publicaciones en las redes sociales.

Esta vez, L-Gante reaccionó al tema "Game over Fantasmay" del trapero peruano Faraón Love Shady en el que critica a Zaramay. “No me lo imaginaba, la escuché una vez, que grande... Unas pares de barritas estuvieron piolas, no voy a decir cuales pero me sorprendió en algunas porque es la verdad”, aseguró el oriundo de General Rodríguez, pero sin aclarar a cuáles 'barritas' se refería.

.

Hace tres semanas, el de Villa Ballester se burló de su colega a través de historias de Instagram. Fue cuando el reciente papá se presentó en La Academia junto a Tinelli y el creador de "Malianteo 420" lo acusó de copiarse de él por ponerse una cadena que justo días atrás él había promocionado. “Jajaja tan fan podés ser Eliancito?”, escribió junto a una foto de la 'joya' en cuestión.

Esto subió el creador del "Malianteo" en sus historias.

La letra de Cumbia 420

No hay que pasar por alto que el 8 de agosto, Elián lanzó en sus plataformas el tema "Malianteo 420 (Volumen 2)", que ya tiene más de 27 millones de reproducciones en Youtube. Allí L-Gante continuó la disputa y lo llamó "jefe de los fantasmas y gato de los mandados" y aseguró "afuera te haces el mafioso y adentro vivías llorando" y “estás emigrado por contarla de mafioso, cuando lo tienen de ahijado”.

Esta frase fue en referencia al tiempo que el trapero pasó en la cárcel luego de que publicara fotos con armas de guerra junto con miembros de la banda criminal "Los Monos".

Por qué pelean Zaramay y L-Gante

Es difícil conocer qué fue lo que detonó todo entre ambos, pero sus fans recuerdan que uno de los primeros cruces que mantuvieron de forma pública fue en un vivo de Instagram de Zaramay en el que el flamante padre de Jamaica le dejó varios comentarios picantes.

El cantante no se achicó y le respondió: "Acá ya saben todos que sos hijo mío, sos mi fan y estás re quebrado. Empezaste a hacer música poniendo Malianteo420, cuando yo pegué el malianteo, si no vos no sos nada".

Esta fue la respuesta de Zaramay