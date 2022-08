A pesar del divertido y amoroso presente que atraviesan L-Gante y Tamara Báez, no todos los vecinos reciben con el mismo entusiasmo las fiestas que realizan hasta altas horas de la noche. Tras una gran celebración, la influencer mostró las numerosas multas que llegaron a su domicilio y sorprendió en las redes.

La pareja del cantante cumplió 23 años y decidió festejarlo a lo grande. Junto con L-Gante, su hija Jamaica, familiares y amigos comenzaron una noche de celebración que se extendió hasta altas horas de la madrugada.

A pesar de que todo era felicidad para la joven, no tardaron en aparecer los reclamos de las vecinas y vecinos debido a los ruidos molestos y la cantidad de personas que circulaban por el barrio. Sin embargo, no fue algo que frenó la celebración ni mucho menos.

Justamente, Tamara Báez aprovechó para burlarse de estas denuncias a través de su cuenta personal de Instagram. “Esta cantidad de hojas que ven acá, no son ni un librito ni un cuaderno... Son las multas por los ruidos molestos de mi cumpleaños”, exclamó, entre risas.





Las imágenes que compartió Tamara Baez en su Instagram.

“Paraaaa, ¿tantas multas?”, agregó ella, junto con un emoji de risas. Rápidamente, la historia comenzó a circular por sus más de 800 mil seguidores y se volvió viral. No obstante, ambos se tomaron las denuncias con humor.

El enojo de Tamara Báez con el programa de Marcelo Tinelli

Más allá de los festejos, hace tan solo unos días, Baez quedó enfurecida por una insólita secuencia. Todo comenzó cuando Ana Devin, jurado del programa que conduce Marcelo Tinelli, coqueteó al aire con el referente de la Cumbia 420 y no tuvo filtros al respecto.

"Estoy desconcentrada por la presencia de L-Gante. Me pasan un montón de cosas. No quiero incomodar, igual, pero soy muy sincera”, admitió ella. Mientras que L-Gante le respondió: "Me parece bien, me parece bien. ¿Qué le estará pasando por la cabeza?".

A lo que la cantante le reconoce: “Me pongo nerviosa y tiemblo. Lo quiero mirar y no puedo”. Sin embargo, ya el artista dio un giro a la conversación y con humor bromeó sobre los celos de su actual pareja. "Shhh, que después me pegan con el cinto", agregó.

Según la panelista Paula Varela, en una charla que mantuvo con la influencer, ella consideró que la jurada fue “una desubicada” y que lo correcto era que “de la devolución que tiene que dar y no levantarse al marido”.