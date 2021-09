Tras el nacimiento de su hija Jamaica, Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, regresó a los escenarios y su show no pasó desapercibido. Además de agotar entradas, una pelea interrumpió el recital.

El cantante de 21 años, oriundo de General Rodríguez, se tomó unos días luego de convertirse en padre, pero su apretada agenda lo hicieron volver a la actividad: el 25 de septiembre L-Gante actuará en el Movistar Arena de Buenos Aires, y para llegar con ritmo, comenzó su gira en Uruguay.

El creador de la cumbia 420 se presentó en el Teatro de Verano Ramón Collazo de Montevideo y agotó las entradas. Fueron dos shows: uno el pasado viernes y el otro el sábado, pero en este último se desató un escándalo.

Al ver que en medio del público se había armado un enfrentamiento a golpes de puño, el músico interrumpió el recital. ¿Qué desencadenó la pelea? La rivalidad futbolística entre hinchas de Nacional y Peñarol, el clásico del país charrúa.

Todo comenzó cuando un fan se acercó al escenario y le regaló a L-Gante la camiseta del "Carbonero", pero a un hincha del Club Nacional de Football no le gustó nada y lo cruzó de manera violenta.

"Le vino a tirar la camiseta, amigo. Esa es la única que me faltaba. Está todo piola con Nacional, es la primera camiseta del otro equipo que me alcanzan y yo lo valoro, loco, porque no hay diferencias. Las diferencias las hacen los giles. La diferencia es para los giles y yo también me paro de manos, y yo soy de Boca Juniors, amigo", subrayó el artista al interrumpir el show.

Se trató de la primera visita de Valenzuela a Uruguay, por lo que recibió regalos de los dos clubes más importantes del país vecino. Esto generó disputa entre los hinchas de ambas instituciones en las redes sociales, quienes decían que el cantante era simpatizante de uno y de otro.

"No soy de Peñarol ni de Nacional", continuó L-Gante para calmar a los hinchas carboneros y bolsos, y aseguró que él hace el aguante al igual que sus seguidores se lo hacen a él.

"No falten el respeto, amigo. Acá está todo bien, arriba la celeste", agregó uno de los integrantes de la banda del músico, manifestando así apoyo a la Selección de fútbol de Uruguay.

"Acá es Uruguay, perro. Me llevo recuerdos de Uruguay y colecciono. Ahora vamos a disfrutar. Está todo bien el aguante y no hay diferencias, eso lo demuestra el equipo en la cancha", concluyó L-Gante para luego interpretar Titubeo, canción cuyo video posee más de 48 millones de reproducciones en YouTube.

Luego, el músico continuó el espectáculo y al finalizar rápidamente emprendió su regreso al país, pues tiene una agenda llena de compromisos. El pasado martes, L-Gante llegó a Mendoza para su presentación en San Rafael y este miércoles cantará en la capital provincial.

Así L-Gante frenó el show en Uruguay

El antecedente de Damas gratis

Esta no es la primera vez que un cantante de cumbia decide interrumpir un show por una pelea del público. En 2016, en medio de un show de Damas Gratis, Pablo Lescano vio que se estaban peleando y dejó de tocar la canción que estaba interpretando para pasar a otra.

"Para los pibes que están peleando ahí en el medio", anunció Lescano para luego tocar los primeros acordes de El boxeador. Tras el episodio, el video se volvió viral.