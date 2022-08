El efectivo de la Policía de la Ciudad, que esposó y detuvo al conductor que intentó pasar en medio de la marcha piquetera de este miércoles, fue pasado a disponibilidad; mientras que el comisario responsable del operativo enfrenta un sumario administrativo, ya que lo ocurrido fue "inaceptable".

Así consideró el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, a través de sus redes sociales. "No pongo excusas ni peros: vamos a iniciar un sumario administrativo al comisario responsable de esto. Si no está capacitado para resolver una situación profesionalmente, no puede seguir siendo parte de la Policía de la Ciudad", aseguró.

"Podremos debatir cómo resolver un piquete, tendremos distintos puntos de vista sobre cómo garantizar simultáneamente los derechos a manifestarse y a circular, pero lo que pasó hoy es inaceptable", sostuvo D'Alessandro, al tiempo que agregó: "Estoy seguro de que el accionar de este oficial no representa a los otros miles y las otras miles de agentes que ponen cuerpo y alma en la Ciudad y la convierten en una de las capitales más seguras de América Latina".

Sobre la situación del efectivo que realizó la detención, el funcionario detalló que "fue puesto a disponibilidad", ya que “el accionar no fue el adecuado”. "El chico detenido ya está libre, pero no alcanza, ni siquiera repudiando el hecho: quiero una investigación eficiente y sin dilaciones. También en la Policía, o sobre todo en la Policía, el que las hace, las paga", completó en Twitter.

El episodio ocurrió este miércoles al mediodía cuando un conductor de 33 años, a bordo de un Chevrolet Sonic, intentó pasar con su vehículo por la 9 de Julio y avenida Córdoba, en medio de los cortes por la marcha piquetera.

Pese a las órdenes de los efectivos, el hombre no quiso saber nada con desviarse y se resistió en tomar un carril alternativo. En ese momento, los agentes policiales le negaron el paso y acto seguido lo llevaron en el patrullero con esposas reglamentarias por el delito de resistencia a la autoridad. La fiscalía contravencial y de faltas decidió liberarlo a las pocas horas.