Los participantes de la nueva edición de La Voz Argentina no dejan de sorprender al jurado, compuesto por Lali Esposito, Mau y Ricky Montaner, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner. En la emisión del pasado lunes, un joven llamado Alexis Pey cautivó a Lali -aunque no por habilidades vocales- y se "llevó" su número.

Un joven oriundo se la localidad bonaerense de Olavarria llegó a las audiciones a ciega e inerpretó Deja de llollar, el hit del Polaco. Pero los nervios le jugaron una mala pasada y su porformance no permitió que alguno de los jueces lo eligieran.

No obstante, ni bien los sillones se dieron vuelta, Lali sintió un flechazo, pero el primero en reaccionar ante la presencia del concursante fue Ricky. “¡Verg...! ¡Guapo el hijo e put...!”, exclamó.

A su turno, la intérprete de Disciplina dejó en claro que estaba impactada por su belleza: “Trajiste una propuesta muy copada, pero con todo el respeto, no fueron atinadas las decisiones que tomaste, ninguna iba a un buen fin. Te quiero decir un montón de cosas, pero no puedo acomodar las ideas porque sos muy lindo”, dijo la ídola pop

Luego, llegó el turno de Mau, quien se trabó durante su devolución y la actriz lo chicanéo: “Vos también te quedaste sin palabras”.

Al final de su particpación, cuando Pey estaba a punto de abandonar el estudio, la ex Teen Angels no dudó en pasarle su número de celular. “154 333 72...”, le gritó.

Quién es Alexis Pey, el participante de “ La Voz Argentina” que conquistó a Lali

Antes de interpretar la canción, Pey dialogó con Marley y dio algunos detalles de su vida. Tiene 23 años, es de Olavarría, pero esta instalado en Capital Federal desde hace un tiempo.

Según contó, la música es su gran pasión, pero no la única, pues también es actor y modelo. Además, también trabaja como mozo en un bar.

Aunque todavía no se define como actor, porque "está en formación", el joven ya protagonizó una serie y participó del video de la versión de Despues de ti que Alejandro Lerner grabó junto a Rusherking.

Pey interpretó a Thiago en la segunda temporada de WTF! Con la música a otra parte, una serie original de Flow.

La ficción de ocho episodios creada y escrita por Sebastián Mellino y dirigida por Nicolás Mellino, narra la historia de siete jóvenes que participan en un reality show de cantantes y artístas. Cada uno de ellos tiene una personalidad muy definida y conflictos sentimentales, personales y familiares.

En diálogo con News Digitales, contó como consiguió el papel: "A WTF entré mediante casting. Tenía un manager en ese momento que me enviaba castings para marcas de ropa y series; y se ve que les gustó, porque me mandaron a hacer una segunda prueba. Lo tuve que hacer desde mi departamento porque por la pandemia no se podía salir".

"La última instancia fui a probar voz al estudio con Seba Mellino donde canté ¿Cuál es el precio? (tema que está en la serie y disponible en Spotify). A la otra semana me llamaron que había entrado", agregó.

En esa entrevista también dejó en claro que su gran sueño es dedicarse tiempo completo a la música. "Yo nací y crecí con la música. Mi viejo es músico, sonidista y fue manager de bandas. Me crié en ese ambiente rodeado de artistas en salas de ensayo. Todos los días canto, compongo, o toco algún instrumento. Tengo muchas canciones escritas que quiero sacar. La música es el día a día para mi, a diario está presente en mi vida", subrayó.

