Los ojos de un país entero están puestos en el escándalo mediático entre el matrimonio Wanda Nara y Mauro Icardi, y la polémica tercera en discordia, María Eugenia “China” Suárez. Desde las primeras horas del lunes, cientos de miles de espectadores no despegan la mirada de las redes sociales y los principales programas televisivos de chimentos para conocer la primicia sobre la situación que desató la separación entre la hermana de Zaira Nara y el futbolista del Paris Saint-Germain por una presunta infidelidad de éste último con la célebre actriz y modelo.

Desde que el periodista Ángel de Brito y la panelista de Los Ángeles de la Mañana (El trece) Yanina Latorre revelaron capturas de pantalla y sorprendentes detalles de las picantes conversaciones entre “la China” y el delantero rosarino, los usuarios de Internet no hicieron más que ponerse del lado de Nara y apoyar su intención de separarse del padre de dos de sus cinco hijos.

Una parte del chat entre Mauro Icardi y la "China" Suárez, a quien éste tenía agendada como "C.S" en Télegram, según reveló "Los Ángeles de la Mañana".

En tanto, quienes por obvias razones salieron perdiendo en este polémico destape fueron Icardi y la ex Casi Ángeles, a quienes incendiaron virtualmente con punzantes críticas y rememoraciones de affaires del pasado.

Además, cabe recordar que la protagonista de El hilo rojo acababa de separarse hace unos meses del famoso actor chileno Benjamín Vicuña en medio de rumores de una infidelidad, que nunca fue aclarada en aquel entonces. A raíz de estas últimas y sonadas revelaciones, y una danza de nombres que involucrarían a Suárez con otros reconocidos actores (Gonzalo Heredia y Nicolás Furtado) y futbolistas (Rodrigo De Paul), los periodistas y seguidores de chimentos comenzaron a atar cabos y determinaron que esto podría haber sido el detonante de la separación entre la pareja que protagoniza Terapia Alternativa (Star +).

Benjamín Vicuña y María Eugenia "China" Suárez también se habrían divorciado pocas semanas atrás por una infidelidad de la actriz.

Si esto te marea o te confunde un poco es normal: fue demasiada información en muy poco tiempo. Lo cierto es que llamó la atención de muchísimas personas en breve y causó un repudio inusitado hacia la expareja de Nicolás Cabré. Por este motivo, es que Benjamín Vicuña decidió reaparecer en la escena mediática con un enigmático mensaje en su cuenta oficial de Instagram en defensa de su ex:

“No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos”, escribió el ex de “Pampita”, en referencia a la madre de Magnolia Vicuña Suárez. No obstante, estas insólitas declaraciones a favor de la diva argentina se chocarían con otras más provocativas que habría expresado en otro momento.

La historia que subió Benjamín Vicuña defendiendo a la China Suárez hace escasas horas en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con lo que reveló el periodista Jorge Rial en su programa radial Argenzuela, luego de que Wanda Nara descubriera los chats y llamadas entre su Icardi y la China Suárez, lo siguió en Instagram a Vicuña, y poco tiempo después, comenzaron una conversación.

“Ella quería saber si era cierto que la China teía ese modus operandi. Vicuña no sólo lo confirmó, sino que usa una palabra muy dura. Le dijo: ‘es muy puta’”, detalló el padre de Morena Rial. Y cerró su chisme con: “esta pelea que arrancó por celos no sé si en realidad alguien le avisó a Wanda, y ese alguien no haya sido Vicuña”, expresó, brindándole mayor protagonismo al hombre que tiempo atrás engañó a Ana Carolina Ardohain con la ex Teen Angel.