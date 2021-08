Joaco López, el streamer e influencer de 22 años que es reconocido por sus videos en la red social Twitch, pasó por el programa “Seres Libres”, de Gastón Pauls, en Crónica HD , y confesó que la cocaína había tomado el control sobre su cuerpo en un momento de su vida y que, por culpa de esa droga, casi le pegan un tiro.

La primera vez de Joaco fue apenas a los 15 años, cuando se encontraba en la casa de un amigo y antes de que el grupo que lo acompañaba saliera a bailar. “Sentí miedo, era una sensación que no sentí nunca. Hablaba mucho, fumaba un cigarrillo atrás de otro. Me sentía amistoso, con ganas de hacer cosas", describió el joven.

Para Joaco, la cocaína es “lo peor, junto con la pasta base, que hay en el mundo”. “No estuve cerca de la pasta base. Muy poca gente puede tomarlo, como se fuma un porro cada tanto. Nadie puede controlar la cocaína”, reflexión el chico, en el ciclo de entrevistas de Crónica.

Así, Joaco López convivió con el consumo de drogas durante su adolescencia. A los 17 años, los estupefacientes que ingería comenzaron a “pasarle factura”. En 2015 fue el año “más trágico” para Joaco. Su vida en el colegio pasaba sin problemas hace ese momento.

“Me llevaba materias por vago. Y en 2015 me llevé todas las materias, me quedé libre. Me di cuenta que ese año ya manejaba mi humor. Si llegaba el fin de semana y no tenía droga, me ponía de mal humor. En un momento no salíamos y nos quedábamos en casa, toda la noche escabiando y jugando al truco. No sabía ni qué hora era", contó el influencer sobre los primeros efectos de la droga en un chico que todavía ni siquiera había terminado la secundaria.

Además, el influencer de Twitch admitió que la droga lo llevó “a hacer cosas” de las que hoy se arrepiente “mucho”. Su adicción lo “hacía pasar bien un fin de semana, un par de horas”. Sin embargo, cuando llegaba el lunes “era la misma mierda de siempre”.

"La libertad es la vida misma, sin interferir en la libertad de otro, porque maneja tus estados de ánimo. Es disfrutar. Hay un montón de formas de disfrutar sin arruinarse la vida", aseguró.

En ese sentido, confesó que al momento de tener que salir a trabajar fue todo un desafío para él, en ese afán de salir de su casa y su rutina. Joaco sostuvo que "eran las 12 del mediodía” y él todavía seguía “tapado en la cama”m agarrándose la cabeza y diciendo que “no podía bajar”. “En cuatro horas tenía que ir a mi fiesta de egresados y no quería ir. Ese día fue el primer pozo anímico. Mi vieja se sintió defraudada por mi viejo que fue adicto mucho tiempo y alcohólico. En ese momento sentí que era más de lo mismo. Mi vieja nunca iba a dejar de sentirse decepcionada de la gente que tenía al lado", agregó.

El día que casi le pega un tiro un narcotraficante

Pero la droga lo llevó por caminos tan peligroso y cercanos a la muerte que junto a un amigo aceparon vender cocaína para unos traficantes. Fue allí donde vivió uno de los momentos límites de su vida a causa de sus problemas de adicción

"Yo no acepté, pero mi amigo sí. Nunca vendimos nada, nos borramos. El chabón nos empezó a buscar. Un día antes de mi fiesta de egresados, empezamos a tomar de lo que teníamos para vender y nos tomamos diez gramos o algo así", relató.

Joaco aseguró que cinco días después de que le ofrecieran vender la droga y que él junto a un amigo se la hayan consumido, un vecino suyo de 13 años junto al “tranza” los fueron a buscar por el dinero de la supuesta venta de la cocaína.

“En un bar de Lanús veo a tres pibes con mochila. Me agarran en la puerta de mi casa y me preguntaron dónde estaba mi amigo. Me llevan a la casa de mi amigo, le preguntan por él y no lo podían encontrar. Me llevan a mi casa y uno le dice a otro 'dale un tiro'. Sacó un arma de la mochila y me paralicé. Ahí dije 'se termina mi vida acá'. Por suerte, no sé por qué, el que tenía el arma era el más rescatado de los tres. Me dijo que era un buen pibe, pero le tuve que decir donde estaba mi amigo para que no me lastimara", admitió.

Finalmente, los tranzas le dijeron que le daba unos días para conseguir los 3 mil pesos que valía el paquetito de droga. Si no lo hacía, iban a lastimarlo a él y a su mi familia. “Le contamos al papá de mi amigo, a otros amigos y juntamos la plata, me vinieron a buscar y entregué la plata. Ahí se terminó el problema", afirmó el streamer.

Luego de su paso por el consumo de cocaína Joaco López se propuso “dejar un mensaje”. “No solo soy el que hace chistes con Pimpeano, sino alguien que se superó. Tuve un poco de suerte al cruzarme con las redes. Pero tuve enfoque, dije que no quería para mi vida, quería vivir la vida tranquilo y disfrutarla hasta el día que me vaya”, concluyó.

Si tenés problemas con las adicciones, comunicate con la Línea 141 Escucha y Asistencia o visitá la web de Sedronar: www.sedronar.gob.ar