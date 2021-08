Belén es una joven mamá que está pasando por un momento desesperante. Con la llegada de la pandemia comenzó su calvario para volver a conseguir un trabajo estable. Hace dos meses pensó que lo había conseguido, pero este lunes un llamado telefónico echó por tierra sus esperanzas.

Su jefe se comunicó para decirle que estaba despedida y ella inmediatamente subió una foto a su Twitter en la que se la puede ver con su hijo en brazos, pidiendo que la ayudaran a conseguir trabajo de forma urgente.

"Hoy la peor noticia de mi vida. Sin trabajo. Tuiteros hoy no doy más. Pensé que iba a disfrutar mi franco. Me echaron a través de un llamado. Fue muy cruel. No me lo merecía", reveló en un tuit.

Tuiteros hoy no doy mas pensé q iba disfrutar mi franco me hecharon atravez de un llamado fue muy cruel no me lo merecía — Belu (@beluchy28) August 17, 2021

Incluso compartió la captura de pantalla en la que ella le preguntaba al gerente qué fue lo que hizo mal y si se trataba de un faltante de plata (que después aclaró que una compañera le sacó mil pesos que nunca devolvió). "No, nada más. Solo que hay que hacer una selección, no se dio con el perfil", la aclaró el hombre.

¿Cómo la ayudaron los tuiteros?

Inmediatamente recibió mensajes de apoyo de desconocidos que comenzaron a pasarle datos sobre lugares en los que están pidiendo trabajadores. "Soy de Isidro Casanova, en La Matanza, así que busco por acá o en CABA. Era cajera, pero agarro lo que sea", agregó en los comentarios.

.

Además de recomendarle lugares dónde conseguir trabajo, también le sugirieron que visitara a un letrado. "Conozco un muy buen abogado que sorprendentemente me enteré que es compañero (hace 10 años me ayudó mucho) si además necesitas eso, avisá", le ofrecieron.

Mi compañera me robó mil pesos y yo me queje nadie me lo soluciono pic.twitter.com/Yeqcwvr4Ea — Belu (@beluchy28) August 17, 2021

Por otra parte, no faltó lugar para las críticas. "Empezá por vender los anillos y no escudarte con un niño", le escribió un hombre. "Una no me escudo de mi hijo. Puse esta foto para que vean quién soy y que soy yo que necesito trabajo. Segundo, mis anillos son de lata y sabes cuántas veces vendí mis cosas pero ésta vez no voy a vender un carajo mis cosas voy a laburar", aseguró.