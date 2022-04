L-Gante es quizás el músico juvenil del momento: con sus miles de seguidores y sus casi 10 millones de reproducciones mensuales en Spotify, cautivó los corazones de todos los argentinos, que bailan al ritmo del RKT y quedan rendidos ante su humildad y carisma.

Pero a Elián Ángel Valenzuela parecen no solo importarle las reproducciones y los millones que seguro está cosechando fruto de su trabajo. Al pibe de General Rodríguez lo mueven las historias, y no duda a la hora de interactuar personalmente con sus seguidores o realizar movidas solidarias, como cuando trasladó un camión lleno de mercadería en medio de los incendios que azotaron Corrientes.

.

En su mejor momento profesional, su carrera no deja de crecer y la popularidad lo lleva a tener una gran cantidad de seguidores de todas las edades que sobrepasan cualquier sueño que alguna vez pudo tener. El artista, de solo 22 años, destila cumbia, ritmo y frescura, combo que provocó que miles de niños se encolumnen detrás de su música y lo suban a la vitrina en la que solo se coloca a los ídolos.

Es así como llegó a los oídos de L-Gante la historia de un nene oriundo de Bahía Blanca, totalmente fan de él, que pidió con todas sus fuerzas conocerlo. Lamentablemente, el panorama de salud del niño no es para nada alentador, y la intención de la familia es poder darle todos los gustos posibles en medio de una situación que se avecina como la más difícil de todas.

Tal es el fanatismo que manifiesta el chiquito por el creador de la cumbia 420 que, según contó su mamá, continuamente solicita que musicalicen el quirófano donde es tratado médicamente al ritmo de L-Gante.

Para poder atender al requerimiento de su pequeño fan, el cantante le realizó una videollamada. No solo le cantó el tema musical que realizó para la Music Sessions #38 de Bizarrap, sino que conversó con él: “Alta facha tenés”, se lo escucha decir a Elián, mientras termina de cantar y fuma un cigarrillo.

Con la imagen del nene en la pantalla, se escucha a su mamá de fondo conversar con el artista: “Cuando estuvo internado no hubo forma de sacarle el jean. Los médicos le querían sacar el jean y él decía que no, porque tenía que ser como L-Gante”, le confesó la mujer al músico, quien no dudó en aprobar la actitud del nene: “¡Buena! Siempre facha, con estilo”, le dijo, en complicidad.