Tras semanas de rumores y acusaciones cruzadas, la disputa entre Paulo Londra y su ex pareja Rocío Moreno finalmente llegó a su fin. Los padres de Isabella, de casi dos años y Francesca, de dos meses, alcanzaron este lunes un acuerdo económico para la manutención de las dos menores.

La ex pareja y los abogados de ambas partes se reunieron este mediodía en los tribunales de Córdoba Capital para cerrar los detalles de la cuota alimentaria que deberá pagar el cantante por las dos hijas que tienen en común.

Además, el músico deberá abonar una compensación económica a Moreno, dado que la joven dejó su carrera profesional para acompañar al artista y ocuparse de su familia.

.

Al retirarse de la reunión, la ex pareja de Londra se mostró emocionada por cerrar este capítulo. “Es una mezcla de sentimientos, ya se le dio fin a todo. Es difícil, pero ya estamos más tranquilas”, dijo la joven entre lágrimas a la prensa que se acercó´hasta el lugar.

“Es una victoria para mis nenas, que les aseguré un techo. Estoy feliz. Gracias por el apoyo desde el día uno”, manifestó Rocío luego de abrazarse con su abogada, Ana Rosenfeld.

El caso había despertado polémica en las últimas semanas por los montos de dinero de los que se hablaban para la manutención de las niñas. Según trascendió, los representantes legales de Londra habían ofrecido 200 mil pesos mensuales. Al respecto, Rosenfeld dijo que no podía dar precisiones, ya que no solicitaron un monto en particular, sino que pidieron “compensación” y que además por ley ella no puede hablar de números.

“Es una victoria para mis nenas, que les aseguré un techo”, manifestó Rocío luego de abrazarse con su abogada, Ana Rosenfeld.

Desde que la pareja se separó no había sido necesaria la intervención de la Justicia. No existía un monto fijo mensual preestablecido para gastos como vivienda, servicios y obra social. Tampoco había un régimen de visitas para el padre, quien supuestamente no tenía mucho acceso a ellas.

En las horas previas al acuerdo, la joven cordobesa había dicho cuánto lamentaba cómo escaló la batalla legal con el cantante. “Es una persona a la que yo amaba mucho. Hoy en día lo desconozco. Pero estoy feliz”, admitió.

“Apelamos a la conciencia, a como se debía obrar. Hubo un proyecto de familia, pero ya nada me extraña. Solo hablo de las nenas con él”, reflexionó.

Previo al acuerdo, no existía un monto fijo de manutención.

Su madre estuvo presente en los tribunales y al salir aseguró: “Hay muchas Rocío, y por muchas Rocío más. Estas mujeres han trabajado excelente y nunca nos abandonaron, estuvieron siempre con Rocío, conmigo, con la familia. Hicieron un trabajo brillante”.

¿A cuánto llega el monto acordado?

Rosenfeld, abogada de Rocío fue la encargada de revelar más detalles sobre la reunión. “Estamos contentos de ponerle un corte al juicio que se avecinaba entre las partes”, indicó la letrada en diálogo con Canal Trece. Y agregó: “Tratándose de un tema de familia, y que están las hijas de por medio, vamos a tratar de mantener la confidencialidad de las cifras”.

La letrada remarcó que este caso va a sentar un precedente en lo relacionado con la compensación económica. “A veces se menosprecia la labor de la mujer si no pasó por el Registro Civil y no se habla de ‘ganancialidad’, pero lo que hace una mujer conviviendo es fundamental. Es este caso logramos recomponer los derechos de Rocío”.

Respecto a la audiencia a la que ambas partes tenían que presentarse este martes, al haber llegado a un acuerdo extrajudicial, irán mañana ante el juez solo los abogados para firmar los documentos correspondientes.