Días atrás, trascendió que el actor chileno Gonzalo "Manguera" Valenzuela comió en una pizzería del barrio porteño de Palermo y se retiró sin pagar la cuenta. La información surgió en el programa Socios del espectáculo, el ciclo de espectáculos de Canal 13 conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Y el caso le sirvió al periodista uruguayo para recordar un escándalo similar protagonizado por una importante actriz.

"Una superpizzería top, de la Avenida Libertador, que van todos los políticos, actores y gente de su familia, que ahora vamos a revelar. Él llegó con 3 chiquitos, con sus dos hijos, que tiene con una actriz superfamosa de nuestro país y con otro niño más", comenzó el enigmático de Paula Varela

Y continuó: "Entraron, se sentaron y ya todo era raro en la mesa. Porque él se levantaba, los chicos iban al baño, bajaban y subían. Él salía, fumaba y volvía a entrar. Lo que me dicen los que estaban ahí es que no era una mesa estable. En una, el actor entra, agarra a los 3 pibes y empieza a enfilar para la puerta. El mozo, sale atrás caminando y se para en la puerta. Él se sienta con los 3 niños en una mesa afuera. Un frío de cag... estoy hablando del lunes a la noche. Él pide un café, entonces el mozo dice 'Ah, respiro, pidió un café, va a seguir afuera'".

"Entonces el mozo entra, va a atender una mesa y, entre que le trae el café, no estaba más. El actor y los tres pibes se empezaron a marchar cruzando la Avenida del Libertador, camino a Barrio Parque al fondo. El mozo salió diciéndole ‘Señor, señor’, no llegó y se marchó”, denunció la periodista.

La información fue utilizada por el conductor en su sección "Escandalones" y sumó a la lista de los artistas que se van sin pagar de los restaurantes a Claribel Medina.

"Esto nos da lugar, a recordar muchos casos de famosos que no han pagado sus cuentas. Hay un video de archivo que no tiene desperdicio, el día en que Claribel Medina no pagó en la pizzería", dijo Lussich.

A continuación, se reprodujo el clip en cuestión, donde se la ve a la actriz discutiendo con el dueño del establecimiento. "Vos tenés que pagar lo que debés, antes de venir a pedir", se escucha decir al dueño y la artista puertorriqueña le respondió, con dureza: "Mañana te vengo a pagar, estúpido". "Hace 6 meses dijiste lo mismo", replicó el propietario.

"400 pesos creo que eran, si mal no recuerdo", aportó Pallares. Para finalizar, el conductor pasó al aire un video donde se la ve a la actriz pagando su deuda, terriblemente enojada.