La huida planificada de sus hogares llevada a cabo por dos pibes en la zona sur del conurbano bonaerense cristalizó una diversidad de interrogantes, problemáticas y demandas propias de la adolescencia que no suelen ser identificadas por los padres ni tampoco impulsar muestras de afecto y contención por parte de éstos, y en consecuencia pueden desencadenar reacciones, conflictos y hasta rechazo de los hijos. Diferentes y contraproducentes desenlaces son las únicas vías de escape radican en la comunicación y el diálogo, según los especialistas.

El hecho con anterioridad mencionado, que culminó con el regreso de los chicos de 13 años a sus casas despertó la búsqueda de causas respecto de la determinación de una chica o un chico de alejarse de su hogar.

En este sentido, la licenciada en psicología Gabriela Rougier señaló que "diversos factores pueden influir en esa decisión. Entre ellos, las dificultades en la comunicación, la violencia en el interior del hogar, los desacuerdos con los límites y la sensación de falta de comprensión por parte del adolescente".

Justamente, en referencia a la imposición por los padres de pautas de conducta sobre sus hijos, Beatriz Goldberg, psicóloga y escritora del libro "Tengo un adolescente en casa, ¿qué hago?", aseguró que "ellos se creen autosuficientes, pero necesitan protección en muchos ámbitos, no la saben pedir, y la cuestión es no agobiarlos con tantas preguntas. Prohibir no es lo aconsejable, sino acompañar, generar un vínculo, y a la vez informarse sobre diversas cuestiones, como el uso de las redes sociales".

Se ha tornado moneda corriente que un adolescente se escape de su domicilio con un novio o novia, cuya relación amorosa no es aprobada por los padres. A este tipo de episodios, popularmente, se los considera como una "travesura de chicos". Al respecto, Laura Caballaro, licenciada en psicología, remarcó que "no le llamaría locuras, simplemente están atravesando etapas, y crean defensas ante la realidad que viven, sumado a los cambios hormonales, más el entorno que los rodea".

"Si los padres lo aceptan con sus cambios constantes, ya sea de ropa, colores de pelo, gustos sexuales, entonces eso no debería ser visto como una locura, sino comprendido, entender al otro en sus diferencias y no compararlos con lo que los padres hacían a su edad. Esto genera que el adolescente se sienta incomprendido por todos y quiera aislarse, sin irse de la casa, y en casos más graves, huir de la casa", explicó.

Rougier aconseja a los padres a "recordar que los hijos tienen sus propias ideas que no necesariamente coinciden con las suyas, y ser respetuosos con sus deseos y puntos de vista es clave. Si aceptan que tomar decisiones diferentes a las que ellos tomarían es parte del proceso de crecimiento, pueden acompañarlos con respeto. Preguntar y tratar de entender, no preguntar para marcar el camino, sino para escuchar, para conocer cómo se siente el hijo, cómo piensa, cómo llegó a pensar y sentir así, qué lo moviliza, qué desea."

Y continúa: "Si escuchamos atentamente, sin juzgar, no solamente vamos a comprender mejor, sino que vamos favorecer el diálogo y la confianza, y también la autoestima, al transmitir que lo que tiene para decir es valioso y nos interesa genuinamente".

En caso de que el entendimiento y la conversación brillen por su ausencia, la especialista reconoció que "es frecuente que los menores oculten información si creen que van a ser juzgados negativamente o reprendidos por algún comportamiento".

Ello puede llevar a la chica o al chico a aislarse de sus papás, y estar expuesto o expuesta a otros peligros, entre ellos las adicciones o a la violencia física y sexual.

Es importante el diálogo con los adolescentes (Imagen ilustrativa).

En relación con el consumo de drogas, Caballaro precisó que "los padres tienen que estar informados, no prohibir, sino saber qué deben decirle al adolescente que comenzó a familiarizarse con un grupo de amigos que consume drogas".

A su vez, enfatizó que "es mentira que un adolescente de repente se junte con un grupito que 'lo llevo por mal camino'. El mal camino no existe si un padre sabe cómo llevar, criar, orientar y guiar a su hijo en la adolescencia".

Un riesgo más extremo radica "en las relaciones tóxicas, los adultos perversos que pueden envolver a un adolescente para cautivarlo con promesas que luego se pueden transformar en un infierno", agregó la licenciada en psicología.

Diferentes espectros de un mismo cristal, complejo de divisar, llamado adolescencia. Una etapa de la vida en la que, según Rougier, "la personalidad todavía está en construcción, y los cambios corporales y hormonales suelen acompañarse de cambios en el estado de ánimo y labilidad emocional. Es una franja etaria en la cual tienen mucho peso no solamente la familia sino también el grupo de pares", y en la que el diálogo y la comprensión son la piedra fundamental para un crecimiento sostenido en la familia.

Por M.S.