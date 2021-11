Twitter es una continua caja de sorpresas. Esta red social realmente da para cualquier cosa, noticias, datos duros, discusiones, notificaciones, colectas solidarias, convocatorias y, por supuesto, situaciones realmente insólitas. En este caso, un joven le escribió a su amiga psicóloga para realizarle la consulta más inesperada.

Como ya hemos adelantado, se trata de una profesional que seguramente estaba realizando sus actividades diarias, cuando de pronto, divisó una notificación en su teléfono. Se trataba de una amiga, que había tenido una mala experiencia con un pequeño “test” temático, por lo que buscó rápidamente su ayuda.

Este es el famoso "test" de Winnie Pooh, el cual, aparentemente, tiene un efecto poderoso sobre las personas.

¿De qué se trataba esta consulta? Al parecer, este muchacho jugado con una aplicación que, según determinados parámetros, le arrojó con qué personaje de Winnie Pooh estaba más identificado. “Me salió que era Igor. No soy tan depresivo y pesimista, pero no sé.¿Puedes terapearme a ver si consideras que soy Igor?”, escribió desesperado. Además, confesó cuál era su “match” ideal: “Yo quería ser Tiger”, admitió.

Por supuesto que esta delicia no pasó desapercibida para los usuarios de la red social del pajarito, que pusieron la mesa, se sirvieron agua o quizás un vinito, tomaron los cubiertos y comenzaron a hacerse un festín con este posteo. Al momento de la publicación de esta nota, el tuit viral presumió de 246 mil “me gusta”, 17,8 mil retuits y casi 6 mil comentarios.

Igor es un burro de dibujitos animados, de edad avanzada y de personalidad sombría y melancólica.

Entre los comentarios, se destacaron los siguientes: “Jajaja ahora quiero hacer el test”, “Este es el verdadero motivo por el que estudio psicología”, “Yo también tengo problemas que necesitan ser resueltos”, “Una vez me salió que era Fiona en un test de personalidad de Shrek. ¿Eso significa algo? Jaja”, “Yo le platiqué a una amiga que estudiaba psicología y me dijo 'haber, léeme la mano'... Hasta que le expliqué que no era lo mismo psicólogo que psíquico”, "Yo también quiero ser Tiger”, “Me salió Piglet por ansioso, ¿cuándo empezamos terapia?".

El tuit de la insólita consulta que se hizo viral

Para esto estudio psicología pic.twitter.com/hhutHVMvUw — Lucy Oberlin�� (@lucyoberlin) November 16, 2021

Para hacer un poco de memoria, Igor, el personaje que casi provocó una depresión en el amigo de la psicóloga, es un viejo burro, un tanto pesimista y sombrío, que forma parte del distinguido elenco de los amigos del famoso dibujito animado Winnie Pooh. El personaje apareció por primera en un cortometraje de Disney en 1966 y desde entonces, es un “habitué”.

Igor dijo “presente” en todas y cada una de las películas que se realizaron sobre este amigable oso mielero. Por ejemplo, participó en “Winnie the Pooh y un día para Eeyore”, “La Película de Tiger”, “La Gran Aventura de Pooh”, “La Gran Película de Piglet” y “La Película de Pooh Heffalump”.