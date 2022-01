Tuvieron que pasar unos cuantos días, pero el alivio llegó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego de sufrir temperaturas que superaron los 40 grados, unos cuantos record batidos, aires acondicionados que no daban abasto y ventiladores de piso diciendo “basta”, las lluvias se hicieron presentes. Esta situación no fue una más para los creadores de contenido en las redes sociales, que aprovecharon para hacer de las suyas.

Recordemos que esta ola de calor dejó su huella, primero por la duración, puesto que se extendió por casi una semana, y segundo por las temperaturas agobiantes que supo marcar. Para muestra un botón, la sensación térmica en Ciudad de Buenos Aires llegó a ser de 47 grados, Mar del Plata experimentó el calor más alto de su historia y más de 10 distritos se sobrepasaron los 40 grados el pasado viernes 14 de enero.

La sensación térmica en la Ciudad de Buenos Aires supo llegar a los 47 grados.

En referencia a esto último, este famoso “grupo de las diez” estuvo integrado por Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, Tucumán, San Luis y Formosa.

Sin embargo, un "¡Ah!” de alivio y de alegría se escuchó al unísono este domingo 16, puesto que las máximas, si bien todavía calurosas, se situaron en valores más "aceptables" para lo que es esta época del año. A su vez, para los viciosos, esta semana entrante será casi primaveral, con mínimas de hasta 19 grados.

Se esperan lluvias para toda la semana, acompañadas de un marcado decenso de temperatura.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo menos hasta el sábado que viene, el termómetro no va a superar los 26 grados. Eso sí, no hay mal que por bien no venga, la lluvia va a decir “presente” casi todo el tiempo.

Esto ya fue previsto con anterioridad, y como dice la frase: “El que avisa no traiciona”. “El ingreso de aire frío provocará un nuevo descenso de temperatura en la región central del país, con máximas entre los 20 y 25 grados y, con el correr de los días, podrían bajar aun más y estar acompañadas de eventos recurrentes de precipitaciones”, anticipó Cindy Fernández, meteoróloga del SMN, en diálogo con la agencia de noticias Télam.

“Se intensificará más y avanzará sobre la región central de Argentina, provocando un leve descenso de las temperaturas máximas que las ubicará entre los 28 y 30 grados”, añadió.

Una vez que llegó el tan esperado alivio, aunque todavía no se materializó en todos lados, los creadores de contenido en Twitter prendieron la máquina de memes y empezaron a volcarlos por la red social del pajarito.

