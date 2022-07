Cinthia Fernández y Matías Defederico están enfrentados desde que se separaron. La bailarina y el ex futbolista suelen pelearse tanto en los medios como en la Justicia por cuestiones relacionadas con la crianza de sus tres hijas, Bella, Isabella y Charis.

En medio de la disputa por sus hijas, que lleva años, y la cuota alimentaria con la que él no cumpliría, la ex pareja está más enfrentada que nunca.

En esta oportunidad, la madre del ex futbolista, Analía Frascino, quien semanas atrás salió a atacar a Cinthia para defender a su hijo, ahora aseguró que irán por la tenencia de sus tres hijas.

Cinthia Fernández y Matías Defederico, otra vez enfrentados.

Fue en diálogo con Ulises Jaitt cuando Analía Frascino dijo: “Acá hay muchas mentiras. Ella tiene un micrófono todos los días para hablar, le puso una cautelar a Matías en Capital para que no pueda defenderse y consideré que tenía que hablar yo, quizás no con las palabras adecuadas porque me subo de tono porque son muchos años de sufrimiento, muchos años de aguantar”.

“Hace años que no puedo disfrutar a mis nietas en cumpleaños, de no poderlas llevar al jardín, de no pasar una fiesta de fin de año, de no verse con su abuelo, de no relacionarse con la familia… Nosotros somos el padre, Matías, su mujer, yo, mi pareja, mis dos hijas, mi hijo…”, contó la mamá de Matías Defederico.

La madre de Defederico arremetió contra Cinthia Fernández

Luego, lanzó una fuerte frase: “Yo siento como que las tiene secuestradas. Todo es un ‘no’ para mí, para Mati. He llegado a pensar que me tengo que poner las pilas y tratar de ver si puedo luchar por la tenencia de las nenas”.

Y se explayó diciendo: “Digamos, voy a tratar de asesorarme con Mati para ver si podemos lograrlo. Vamos a hacer una presentación, no nos queda otra, sino ellas siempre se quedan encerradas en una casa”.

“Aguantamos muchos años y lo último que me terminó de reventar a mí fue lo de la violencia de género”, aseguró Analía.

Por último, se mostró furiosa y dijo: “Es una mitómana. Sin ser psicóloga te das cuenta que está mintiendo. Martín Baclini dijo que es una mitómana. Cuando la querés dejar es imposible, a Mati le dio miedo que realmente le pasara algo. Enseguida quedó embarazada y a los cinco meses de estar embarazada Mati decidió separarse y ahí vino el problema de que quería interrumpir el embarazo y ya estaba muy avanzada y la tuvimos que amenazar”.