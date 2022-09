"¡Vivas las queremos!". Una proclama que nació hace siete años, y que en los últimos días volvió a resonar. Mejor dicho, se convirtió en una súplica y en una convicción al mismo tiempo, producto del dolor y el hartazgo desencadenado por los cuatro femicidios que tuvieron lugar en cinco días.

Los mismos que se pusieron nuevamente a la luz el desamparo de las víctimas, que están a la buena de Dios, sin saber a dónde y con quien acudir, para ponerle freno a los golpes, que en muchos casos terminan en la muerte.

Un femicidio cada 38 horas reflejó un registro llevado a cabo por el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamérica (Mumalá). Un total de 128 femicidios tuvieron lugar entre el 1.º de enero y el 30 de agosto de este año.

Las chicas de Mumalá durante una de las tantas movilizaciones por "Ni una menos".

Por si fuera poco, en dicho período se produjeron 252 muertes violentas de mujeres, cuyas causas, explica Victoria Aguirre, miembro de Mumalá, “se asocian a diferentes situaciones como crímenes por venganza en Santa Fe. Es decir episodios desencadenados por la desigualdad”.

Pero hay más, Aguirre reveló que en el transcurso de este mes, se desencadenaron 10 femicidios, 5 muertes por violencia, y 4 en investigación. Números alarmantes que la mencionada activista vinculó con “un problema socio político, dejó de ser un problema de pareja. Hay que agudizar la mirada para identificar esas situaciones y sacar a la víctima de ella”.

Para lograr esa identidad, “hay que hablar de diferentes tipos de violencia, con el fin que las víctimas puedan reconocer que están dentro de ese círculo vicioso, y ese es el primer paso para evitar el femicidio”.

El caso Taddei: el femicidio que puso la problemática en agenda

Por su parte, Jorge Taddei remarcó que “hay una cultura machista y patriarcal, donde la mujer es propiedad del hombre, y cuando ve el peligro de perderla la golpea, o la mata”.

Una tradición lamentable y violenta en la que incluso estuvo inmersa su hija, Wanda, quien perdió la vida el 21 de febrero de 2010 en manos del batería Eduardo Vázquez, según consideró el propio Taddei, al reconocer que “mi hija sufría golpes, y lo naturalizaba por muchos factores, como la violencia económica, psicológica, estaba enamorada y por una cuestión cultural. Ella creía que lo va a cambiar, y eso también es parte de la cultura machista”.

En este sentido, desde Mumalá enfatizaron que “el 99 % de las víctimas de violencia de género no se reconocen como tal. Se vincula el maltrato a las marcas de golpes físicos, si estas no están, no hay entonces violencia de género”.

Una tendencia sociocultural, que comenzó a cuestionarse y a compartirla desde el primer grito de “Ni Una menos”, el 3 de junio de 2015, pero que simultáneamente continúa en desarrollo, y a través de nuevas manifestaciones.

El caso Taddei: el femicidio que puso la problemática en agenda.

Al respecto, Laura Oszut, de la organización “Ahora que sí nos ven”, señaló que “se percibe a la mujer como objeto, propiedad, y que el varón tiene el dominio sobre esta. Un ejemplo de esto, son las complicidades entre varones, cuando se comparten fotos íntimas de una mujer sin su consentimiento o cuando un varón hace un comentario que humilla a una mujer y nadie le llama la atención o no intervienen, por miedo también a ser tratados de ‘pocos varones’. Romper y transformar esta forma patriarcal de ser varón es indispensable para erradicar la violencia machista y construir vínculos igualitarios”.

Una vía para dicho cometido radica en la legal, según Taddei, principalmente en uno de los artículos de la legislación 26.485, que establece incluir la perspectiva de género dentro en los programas educativos escolares. En referencia a ello, Jorge aseguró que “siempre va a haber mujeres muertas porque no tomamos en serio la educación de género. Una criatura debe empezar a saber por qué un hombre es violento con una mujer. Va a ser una tarea que se va a haber reflejada tres o cuatro generaciones futuras”.

En este aspecto, la ley “Micaela” también resulta fundamental, porque establece la capacitación de todos los integrantes de cada poder del Estado.

Sin embargo, la realidad es sumamente diferente, y Oszut reflejó en relación con ello que “el Poder Judicial no escucha a mujeres que denuncian violencias, sino que la ejerce violencia, al mismo tiempo que justifican las violencias y prácticas machistas. En el 16% de los casos de femicidios ocurridos en 2022, la víctima había realizado al menos una denuncia previa y el 10% tenían medidas de protección, no las protegieron y enviaron un mensaje de desprotección y aleccionador a otras mujeres”.

Una gran muestra, y a la vez lamentable, representa el caso de Paula Martínez, violada en manada, y el 26 de diciembre pasado, seis años después del ataque sexual, apareció muerta en su casa. Por conocimiento del infierno vivido por Paula, Sandra, su mamá, manifestó que “a las víctimas nadie les cree, y encima las leyes las desamparan, porque los protocolos y procesos la revictimizan”.

Por lo tanto, Edgardo Aló, papa de Carolina, asesinada de 113 apuñaladas por su entonces novio, Fabián Tablado, dejó en claro que “es la Sociedad con ONG o Fundaciones como lo hace la Fundación Carolina Aló la que asiste a las mujeres en peligro, mientras que las Fuerzas de Seguridad no están instruidas en la materia, ni las Fiscalías de la Mujer que tendrían que tener abogadas que actúen en la primera denuncia".

"En tanto, que al femicida se le pone automáticamente un abogado de oficio mientras la víctima o su familia tiene que pagar uno que ayude a un Fiscal que sus tiempos no son los reales”, expresó de manera contundente.

En la misma línea, Verónica Aguirre manifestó que “los programas no llegan a las víctimas”. En ese contexto, miles de mujeres están merced de la muerte, o a sus potenciales femicidas, sean parejas o ex parejas, y si bien no es factible terminar con una costumbre violenta y posesiva de siglos de un día a otro, los femicidios recientes evidenciaron que no hay mucho margen de espera, si la intención es “ni una más”.

Por M. R.