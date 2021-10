S emanas atrás, Luciana Salazar contaba con un nuevo partenaire en " ShowMatch: La Academia", ya que Jorgito Moliniers renunció sin previo aviso. El bailarín no se presentó en el ensayo ni en la gala, tras argumentar una fatiga muscular. Por ese motivo la modelo se enojó mucho y lo trató de "traicionero".

Después trascendió que a Moliniers le afectaron algunas versiones que indicaban una mala relación entre ellos. De todos modos, la mediática se mostró desinteresada y publicó, picante en sus redes: "Hoy se baila al ritmo de disco de nuestra espectacular cantante Belu Cabrera y mi nuevo y talentoso bailarín, Nacho Gonatta. Celebro este nuevo equipo con tan linda energía que se refleja en la pista".

Pero, ahora, todos aquellos conflictos quedaron en el pasado, ya que Luciana Salazar presentó su renuncia en " ShowMatch: La Academia". Según contó Ángel de Brito en "Los ángeles de la mañana", la mamá de Matilda se va por cuestiones personales: "Dijo que tenía un viaje pautado a los Estados Unidos. Algo relacionado con la hija, que tenía que hacer un trámite con ella".

El periodista detalló que Luli "tenía pensado esperar a que pasara el ritmo homenaje, pero la realidad es que todo se fue postergando, los plazos se extendieron y finalmente se va. El lunes está la sentencia y la eliminación será el martes en vivo, pero ella ya se va". Y agregó firme: "Habría pedido un reemplazo para asegurar la continuidad laboral de su coach y su bailarín, pero por el momento no hubo novedades sobre el tema".

Todavía sin confirmación oficial, se rumoreó que la ex de Martín Redrado quiere obtener su ciudadanía estadounidense e ir a Miami antes de noviembre para poder vacunarse allá contra el coronavirus y finalizar distintos trámites de su hija de 3 años, quien nació en aquel país.

Malas lenguas

Por supuesto, ante la noticia, la panelista Cinthia Fernández no se iba a quedar callada. "Yo digo, qué raro que Luciana siempre se vaya cuando es posible ir a un teléfono que la saque la gente", ironizó. Yanina Latorre estuvo de acuerdo "Sí, yo no le creo nada. Todos los años hace lo mismo".

"Sorry, mi maldad tan recurrente con el tema", se excusó Cinthia. De Brito aclaró: "Vos decís que inventa algo para irse antes de que la eliminen". "¿Cuándo fue al teléfono hasta ahora? Nunca", se preguntó y contestó sola la panelista.

Latorre profundizó en la teoría de que "siempre renuncia y encima te mete un trámite de la hija, que no es nada grave. Vos le decís que no le creés y te dice que te metiste con la hija. Ella mezcla todo". "Todos tenemos hijos. A esa edad no hay trámite impostergableà.", desconfió Fernández. De Brito se burló de sus panelistas, porque "ustedes nacieron acá, son de cabotaje", a lo que Yanina retrucó: "Viví muchos años afuera y nunca tuve que venir a hacer un trámite. Ni acá ni allá, es cualquiera". El conductor agregó que ya "estaba arreglado con la producción y Luciana pidió un reemplazo para que siga el equipo".