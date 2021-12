Las historias que pueden conocerse a través de las redes sociales cada día sorprenden más. Todo material se puede hacer viral en minutos dependiendo de su contenido. Generalmente, las mayores visualizaciones de fotos y videos se las llevan las mascotas con comportamientos extraños, niños haciendo algo inusual, anécdotas tragicómicas, los famosos "challenge", o muy al pesar de muchos, el hecho de que alguien agarre a otro con las manos en la masa.

También ocurre que los escrachos a los malos servicios o a ciertas personas suelen hacerse virales. En Twitter, principal plataforma de descarga donde reina el humor negro, los memes y los GIFS, han circulado muchas fotos de tortas con hongos, comidas en mal estado, cuentas de restaurantes con frases inusuales y más escraches a restaurantes, bares y supermercados, así como también a personas que han tenido un mal comportamiento. Pero este no es ninguno de esos casos. Esta vez involucra a un famoso, una nieta y una abuela.

Es que una historia de una usuaria de Twitter donde compartió cómo su abuela vio a Santi Maratea en la televisión, y al instante lo quiso como novio de su nieta, se hizo viral. La mujer vio la influencer en televisión y automáticamente le mando mensaje a su nieta: "Me encanta para vos".

Pero esas no fueron sus únicas palabras. Su nieta compartió en Twitter todos los mensajes que le mando y expresó: "Hablemos de mi abuela viendo a Santi Maratea en la tele y mandándome estos mensajes. Literal se armó una novela de Wattpad". Los internautas no pudieron con la risa y saltaron a puro meme y Gifs.

Cabe recordar que Wattpad es una plataforma de Internet donde gente publica sus novelas de forma anónima. Van desde todo tipo, como ciencia ficción drama o comedia, pero generalmente son de amor. Es por eso que fue la comparación perfecta.

Todo comenzó con las capturas de pantalla de los mensajes: "Hola Ro querida, mirando tele aparece un bombón de nombre Santi Maratea, ¿Lo conoces? Creo que canta, me gusta para vos. Le haces una radiografía y me cuentas que te parece. Lo escuche al final de una entrevista que le hizo Diego Leuco, no se si canta o si es deportista, solo se que sería justo, pero justo para vos".

Hablemos de mi abuela viendo a Santi Maratea en la tele y mandándome estos mensajes. Literal se armó una novela de Wattpad pic.twitter.com/ttR11XGAcs — . (@RocioPereyra22) December 26, 2021

Luego prosiguió: "Se que lo vas a encontrar. El programa es 'Ya somos grandes', podrías ubicarlo y ver que te parece", dando por sentado que su nieta no tenía idea quien era Santi Maratea. "Es hermoso, casi tan bello como vos, le podrías escribir y mandarle una foto con tus datos. Si se da, cobraré en verdes mi comisión por gestión" bromeó al final.

Hasta aquí podría ser una recomendación normal, pero la novela comenzó cuando la abuela imaginó cómo sería la vida de su nieta junto a Maratea: "Comiendo un asado en la parrilla de tu casa, al borde de la pileta, rodeado de los michis y el amado Toto. Claudia atendiéndolo a cuerpo de rey (para que no se escape), y Gus, con los celos por sus amadas hijas, y el candidato a llevarse a una de ellas o quiza las dos... Pero bueno, es hermoso y me gusta para alguna de mis hermosas nietas. No te rías de mis locuras hablo enserio", remató.

Para información de la abuela ya era demasiado tarde. Su nieta compartió todos los mensajes en Twitter y los internautas no contuvieron la risa. "La amo", "Wow, mejor que una novela de Nicholas Sparks, contratenla" o "Dame nunca una abuela así" fueron algunos de los comentarios.