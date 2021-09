Verano del 98 es una de las novelas argentinas más recordadas por los adolescentes de la década del 90. Fue creada por Cris Morena y tuvo tres temporadas que se emitieron entre marzo de 1998 y noviembre del 2000. En sus inicios estaba pensada como una tira para la programación veraniega, pero nadie esperaba que se convirtiera un éxito total. Una de las canciones más emblemáticas de la producción fue "nada nos puede pasar" interpretada por Juan Ponce de León y se convirtió en un clásico de la industria televisiva.

Al ser una una novela de larga extensión su elenco fue variando. Entre ellos se encontraban: Fernán Mirás, Nancy Duplaá, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Dolores Fonzi, Nahuel Mutti, Tomás Fonzi, Ponce de León, etc.

La historia comienza en Costa Esperanza y gira en torno a cuatro amigos: Violeta (Cherri), Jose (Kloosterboer), Tomás (Mutti) y Juan (Ponce de León), quienes en una fogata piden un deseo y juran volverse a encontrar tiempo después.

Ponce de León interpretaba al personaje Juan Herrera, el hermano mayor de Violeta. Trabajaba en una tienda de discos. El actor aseguró hace un tiempo que su paso por Verano del 98 fue "lo mejor que le pasó en la vida", allí aprendió a ser un profesional más allá de sus "falencias" y que conoció a "tipos bárbaros" con lo que se volvió a encontrar y es como si el tiempo "no hubiese pasado".

Juan Ponce de León junto a Nahuel Mutti en Verano del 98.

¿Quién es Juan Ponce de León?

Juan nació el 9 de febrero de 1976 en Buenos Aires, su infancia la vivió entre España e Italia hasta 1983, ya que sus padres estaban exiliados. Su carrera musical inició a los seis años cuando empezó a estudiar piano. Cursó estudios en la Escuela de Músicos de Buenos Aires (EMBA) y en la Universidad Católica (UCA) donde siguió con Dirección Orquestal y Composición.

Su carrera como actor empezó por insistencia de Gerardo Gardelín, su profesor de piano, que lo convenció de presentarse a un casting en Telefe. Juan fue elegido al instante para formar parte del elenco de Verano del 98.

Sin embargo, el joven no estuvo en todos los capítulos de la tira y decidió irse: "Estabamos tan inmersos que no podíamos salir a la calle. Me buscaban en mi casa, teníamos custodios que nos ayudaban a transitar la ciudad. Parecíamos Los Beatles", contó en diálogo con Basta Chicos Podcast.

"Fue lindísimo por un lado y tremendo por el otro, porque perdimos el anonimato todos juntos. Había psicólogos, había gente que nos contenía, estaba bastante preparada la superproducción de Cris Morena. Yo quería hacer música, tenía una banda de jazz y renuncié. Aguanté todo lo que pude. Estuve casi 300 capítulos", explicó.

Luego de su salida de Verano del 98, el actor participó en otras producciones como Amor latino, Luna salvaje, Un cortado, Costumbres argentinas, entre otras. En cine formó parte de El Faro, La Fuga y El viento.

Aunque cuenta con una trayectoria antes las cámaras de televisión y sobre las tablas, jamás dejó de lado su pasión por la música. Integró varias agrupaciones y colaboró con grandes artistas como el fallecido Armando Manzanero. En 2013 salió a la venta álbum debut "No me esperabas", este trabajo mezlca estilos de pop y rock. A fines de noviembre de 2019 lanzó su último álbum "La Escasez".