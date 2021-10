Sofía Reca tiene 37 años y toda una carrera artística detrás que incluyó un estrellato en el antiguo "Playhouse Disney", varios papeles en la ficción argentina y un ex novio muy reconocido dentro de la farándula: Nacho Viale. Hoy en día está casada con Tomás Yankelevich, ex gerente de programación de Telefe y actual vicepresidente ejecutivo y chief content officer de Turner Latinoamérica, con quien vive en Miami junto a sus dos hijos en una lujosa mansión.

La bella actriz es madre de Inti y Mila y su vida personal crece tanto como la profesional, fuera de las fronteras de Argentina. Desde hace varios años está instalada en Miami, en donde vive en una mansión de casi seis millones de dólares: “¡Mi paraíso! ¡Tan bello con y sin filtros!”, afirmó hace un tiempo al subir una foto de las playas de La Florida en su cuenta de Instagram.

A pesar de tener una instalación completa en la Argentina, llena de trabajo, amigos y familia, el clan decidió ir por más y migrar a Miami. Hoy podría decirse que encontraron su lugar en el planeta y la carrera profesional de ambos está explotando mas que nunca.

Tomas, Sofía, Inti y Mila están radicados en Surfside y en las redes se puede ver su felicidad. La morocha comparte día a día sus momentos al aire libre con el sol de Florida y agradece tenerlos a su lado. “No hay palabras para describir cuanto los amo! Gracias por ser mis hijos, y especialmente GRACIAS al fotógrafo por compartir conmigo esta aventura de ser padres. ¡Los amo tanto!”, expresó en una imagen en donde se la puede ver amamantando a Mila.

Por su parte, Inti ya disfruta de deportes al aire libre -hace surf-, y la más pequeña parece que de a poco se va metiendo en el mundo de las cámaras. Fue la compañía fundamental de su mamá durante las grabaciones de “Betty en Nueva York”… por ese entonces Reca alternaba su trabajo como actriz mientras le daba de amamantar a la beba. “Tengo la suerte de poder traer a mi bebe conmigo! No podría dejar a Mila en casa todo el día!”, dijo al mostrar una tierna foto en uno de los motorhome de la cadena de tevé.

Su noviazgo con Nacho Viale

Sofía Reca tuvo una intensa relación con el nieto de Mirtha Legrand que duró 5 años. Se pusieron de novios en 2002 y la relación llegó a su fin en 2007, durante ese tiemo ambos mantuvieron un bajo perfil y las razones de la ruptura no salieron a la luz. Tiempo después conocería a Tomás Yankelevich y allí llegaría la formación de una familia.

Por su parte, Nacho Viale no habla mucho de su vida privada y no suele dar entrevistas, pero una vez se prestó a una cálida nota junto a María Laura Santillán donde se animó a hablar de sus novias y dejó un dato jugoso picando. “Extraño algo de alguna… no tanto. Me pasó algo cuando entré solo a mi casa con el Martín Fierro… Me encantó tener los mensajes de mis amigos, pero estaba en mi casa solo. Y no me gustó (…) Compartir está buenísimo. Mi casa es súper abierta”, comenzó a contar.

Entonces, María Laura acotó: “Pero nadie tiene llave”; y Nacho sorprendió al revelar que “Hay una sola persona que tiene llaves de mi casa, pero no voy a decir quien".

Carrera artística de Argentina a Miami

Entre 2008 y 2009 fue animadora infantil de Playhouse Disney junto a Diego Topa por la pantalla de Disney Channel, donde se puso a los niños en el bolsillo. Anteriormente había tenido pequeños papeles en tiras juveniles como El Refugio y Paraíso Rock, y su primer protágonico llegaría de la mano de Jake&Blake, serie emitida por Disney Channel, donde todo inició.

Luego le tocaron papeles en tiras de Telefé como Quitapenas, Supertorpe, Cuando me sonreís y Camino al amor, hasta que Miami tocó su puerta. Allí pudo ver el gran avance en su carrera al trabajar en una cadena con base en Estados Unidos que llega a cada rincón de América Latina.

Fue así que se puso en la piel de Renata Sandoval en la serie “¿Quién es Quién?” durante 2015 y de Romina en “Betty en Nueva York”, en el 2019. Este fue el último trabajo que la artista de 37 años realizó vinculado a los medios de comunicación.