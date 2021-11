Se viene un fin de semana bien caliente, con temperaturas que superarán largamente los 30 grados centígrados, y la gente ya piensa en ventiladores, piletas, aire acondicionado o cualquier elemento que sirva para combatir al calor.

Entre tanta alta temperatura que nos acerca cada vez más al verano, apareció un experto en el tema como el ex futbolista Oscar Ruggeri para brindar la fórmula en pos de evitar el uso del aire acondicionado, aparato que gasta mucha energía y provoca importantes incrementos en las facturas de luz.

.

A pesar de esos altos costos, Ruggeri implementó un método que compartió al aire del programa ESPN F 90, que conduce el Pollo Vignolo, donde es una suerte de "capitán de los panelistas". El disparador para la confesión que hizo el ex integrante de la Selección Nacional lo dio su compañero Marcelo "Cholo" Sottile, quien sorprendió al contar que “a Oscar no le gusta el aire acondicionado”.

Y si, estaba en lo cierto porque “el cabezón” es anti-uso del "split frío-calor". Y tiene su técnica mental para evitar necesitarlo. “Me siento y digo ´no tengo calor, no tengo calor y no tengo calor. Y me concentro´”, aseguró Oscar.

.

"Me acostumbré jugando. Cuando íbamos a la cancha no se prendía el aire en el micro porque tenías que estar con el clima del día, del partido, de la semana”, recordó Ruggeri.

Oscar Ruggeri: recomendación de Carlos Bilardo

Para luego contar que fue Carlos Bilardo, el ex DT de del seleccionado, quien le inculcó a los jugadores el "no uso" del aire. “Yo creo que lo agarré de ahí”, dijo Oscar. No obstante, el ex jugador de fútbol reconoció que, por las noches, recurre a la tecnología para poder dormir.

“Uso el ventilador de techo que hay en mi habitación para poder descansar y me tapo con una sabanita”, compartió Ruggeri, y aseguró que su familia sigue su línea de pensamiento, en verano, cuando el calor azota aunque esta costumbre es seguida por un poco porcentaje de la población.