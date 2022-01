Con la humanidad entrando en el tercer año marcado por la pandemia del coronavirus, y si bien nuevas variantes del virus pandémico continúan apareciendo alrededor del mundo, muchos bajaron la guardia en lo que respecta a prevención y distanciamiento. Un usuario de Twitter compartió su propia experiencia con la relajación en cuidados frente al virus, relato que resonó con más de un internauta argentino.

El usuario @fabipa90 fue el protagonista del momento viral, que comenzó con su propia anécdota: "El albañil tenía que venir temprano a hacerme un presupuesto y me dijo 'llevo a testear a mi hijo y después paso'". La actitud relajada del empleado llamó la atención de la red social del pajarito, con el tuit reuniendo casi 100 mil 'me gusta's, cerca de 3 mil retuits y cientos de memes y comentarios con diferentes historias de terror pandémico.

El albañil tenía que venir temprano a hacerme un presupuesto y me dijo "llevo a testear a mi hijo y después paso". pic.twitter.com/hKHmNUQPQO — Fabipa (@fabipa90) January 5, 2022

Entre las anécdotas, aquellas relacionadas con personal de servicio resaltaron como las más frecuentes, con personas ignorando las precauciones que demanda la pandemia de ambos lados del contrato laboral: "viene a casa un electricista a arreglar el aire y después de *dos horas* dice: bueno, me voy porque tengo que pasar a ver a mi sobrino que se hisopó, para ver si yo también tengo que hisoparme porque estuvimos en una fiesta juntos hace dos días…", agregó una usuaria.

"Mi papá instalando climas, A/C, después de 3 horas el dueño de la casa 'disculpen la casa sola y que no me quite la mascarilla, es que mi familia dio positivo hace dos días y alguien tenía que estar para recibirlos a ustedes'", respondió otra cuenta sorprendiendo a más de uno con la disculpa del propietario.

"Hoy me trajeron la medicación, le dije déjala ahí porque soy caso positivo a lo que me responde 'no te preocupes, yo también' EL CHABON HACIENDO ENTREGA DE MEDICACIÓN PUERTA A PUERTA!!!!", acotó una usuaria. "La cantidad de conversaciones que escuché hoy en la oficina de este tipo: 'Mi mujer dio positivo ayer mañana voy a testearme, pero me siento bien', 'ah si ayer llevé a fulano a testearse porque síntomas'", agregó otra cuenta.

El avance de la variante ómicron en el país ya se ve reflejado en el conteo de casos. Este miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación informó que 52 personas murieron y 95.159 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 117.346 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.915.695 los contagiados desde el inicio de la pandemia.