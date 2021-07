La ginecóloga influencer tucumana Cecilia Ousset dio una contundente respuesta a una de las consultas que le realizan con más frecuencia y generó una gran repercusión en las redes sociales.

A través de su cuenta de Facebook, la médica habló sobre el tamaño de las vaginas y el mito que circula entre varias mujeres. No sólo lo desmiento rotundamente, sino que además cargó contra los hombres.

“En estas dos semanas, tres pacientes me pidieron que las revise porque sus maridos les dicen ‘conch...’. A una, incluso: ‘gorda conch...’”, comenzó su posteo.

.

“Esta es una violencia que se repite muchísimo en mujeres sin autonomía económica, generalmente amas de casa. Les dicen que ‘les quedó muy grande y que no sienten lo mismo’ desde que tuvieron a sus hijxs, por eso ‘buscan en otra’”, continuó la profesional.

Pero aún faltaba la conclusión y Ousset fue clara y categórica: “Bueno. Las señoras fueron revisadas. Son vaginas perfectamente normales. Así que el diagnóstico fue el que me enseñó mi mamá: NO HAY VAGINAS GRANDES. HAY PI… CHICAS”.

La publicación tuvo tanto impacto que la doctora comenzó a recibir consultas de diferente medios locales para saber qué motivó la publicación. “Si me venían con esta problemática hace 10 o 15 años yo no dudaba en decir ‘te opero’, porque es lo que nos enseñaron, a ‘corregir’ vaginas o prolapsos. Ahora resulta que los insultos por cómo quedan las vaginas después de los partos es algo totalmente normal. Y si, las vaginas algunas veces quedan diferentes pero nada de otro mundo y es lo más normal”, explicó en una entrevista con ElTucumano.

.

Además, sostuvo que se trata de una situación de violencia hacia la mujer. “Esto sobrepasa el insulto, es una violencia psicológica que hace sentir que hay una discapacidad sexual sin solución alguna en las mujeres. El trasfondo es la humillación, la demostración de poder, dejar la autoestima hasta el fondo”, subrayó.

“Estas consultas me llegan desde siempre, en dos semanas fueron tres personas las que fueron a buscar ‘soluciones’, y ni se lo toman como violencia. En otro tiempo lo habría tomado como algo de cirugía inmediatamente, pero ahora les aviso que es violencia, es maltrato”, dijo la médica.

"El factor común de la mayoría de estas mujeres es que no tienen autonomía económica, las humillan diciéndoles que por esto buscan otras mujeres afuera. Esta semana la situación me superó la paciencia, me supera que no se sepa detectar como violencia a pesar de todo lo que pasa a diario y de todo lo que se comparte en las redes”, remarcó la ginecóloga.

No obstante, aclaró que hay casos en los que las mujeres desean un tratamiento y aclaró que existe una solución. “Cuando una mujer quiere por sí misma, obviamente que se ofrecen cirugías, ejercicios, tratamientos no quirúrgicos, hay una batería de cosas que se pueden hacer porque hay casos en donde la que está incómoda es la mujer. Es normal”, cerró Ousset.