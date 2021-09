Esta semana, tras dos décadas de silencio, Mavys Álvarez, apodada como "la novia cubana de Maradona", decidió contar cómo fueron sus dos años de relación con el astro del fútbol cuando ella todavía era una adolescente de 16 años.

“Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, dijo la mujer, quien hoy tiene 37 años, en la televisión de Miami. Su relato volvió a conmocionar al mundo del Diez y Claudia Villafañe dejó un enigmático mensaje en sus redes sociales.

El enigmático mensaje de Claudia Villafañe en su Instagram.

“Te merecés todo lo que le hiciste a otros. Tú sabrás si eso te da miedo o felicidad”, publicó en sus historias de Instagram sin dar más aclaraciones, pero luego de que su hija Gianinna explotara con un fuerte comentario.

El enojo de Gianinna Maradona

Es importante aclarar que para la ley cubana Diego no cometió ningún tipo de delito, ya que no se criminalizan las relaciones con menores de edad y a partir de los 14 años las niñas ya pueden casarse con el consentimiento de sus padres. De hecho, las relaciones sexuales con los menores solo constituyen algo ilegal si el adulto utiliza o el engaño o el abuso de superioridad para conseguirlo.

Ante esto, Mavys aclaró que fue una relación consentida y que ella simplemente "se dejó llevar", pero la noticia tuvo repercusiones desfavorables en la Argentina, precisamente por la edad de la chica.

Como respuesta, Gianinna Maradona respondió en Twitter ofuscada: “Hijos de pu... ni la muerte les deseo, simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas". Horas después, posteó en su Instagram la frase: “Cada uno siente y se imagina el Maradona que se merece”.

Qué dijo Mavys, la novia cubana de Maradona

La mujer recordó como si hubiese ocurrido ayer, los sucesos que tuvieron lugar en septiembre del 2000, cuando todavía era una jovencita y se había escapado del cuidado de su madre para pasear por una ciudad al este de La Habana. Allí fue interceptada por un hombre que le pidió su colaboración para ayudar a Maradona a salir de una profunda depresión.

.

“Al principio pensé que quien me proponía eso estaba loco. Era un cubano. Después supe que era el salvavidas del hotel. En el carro, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona. Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, relató.

“En el hotel me recibió Guillermo Esteban Coppola, un amigo de Maradona. Ahí me asusté muchísimo porque estaba en toalla y pensé lo peor. Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont”, recordó.

Mavys Álvarez tenía 16 años cuando conoció a Maradona en Cuba mientras él hacía un tratamiento para dejar las drogas.

Si bien mantuvo alrededor de dos años su relación, su familia no estaba de acuerdo. “Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres. La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir”, sentenció Mavys.