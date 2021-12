Esta semana, "100 argentinos dicen" tuvo un concursante brillante y no fue precisamente por sus ocurrentes respuestas para el "dinero rápido", sino por su impresionante imitación de Darío Barassi. Se llama Iván Ramirez, tiene 23 años y a su corta edad ya se ha abierto camino en el mundo del humor a través de las redes sociales y algunas participaciones en programas de TV.

.

Además de al conductor sanjuanino, tiene entre sus personajes frecuentes a Guillermo Francella, Aníbal Pachano, Mauricio Macri, Lizy Tagliani, Lionel Messi, Susana Giménez, Nacha Guevara, Alex Caniggia, Fernando de la Rúa, Diego Maradona, Ricardo Fort y hasta al presidente Alberto Fernández.

Fue panelista de "Bendita TV", e invitado en "Guido a la noche", "La tribuna de Guido" y "Polémica en el bar", entre otros. Más allá de eso, su gran fuerte son las redes, ya que en Instagram cuenta con 240 mil seguidores, en TikTok con un millón y medio y en Youtube, en donde sube menos contenido, con más de 10 mil.

En el 2019 hizo su debut sobre las tablas con la obra "El gran show de las estrellas" y este verano tendrá la posibilidad de acompañar a Fátima Flores en la obra "Fátima es camaleónica" que hará temporada en Mar del Plata en el Teatro Roxy.

¿Quién es el imitador de Darío Barassi que la rompe en las redes?

Encontró su vocación desde chico cuando sus amigos lo mandaron al frente para que imitara a la pareja de Piqué. "Era muy tímido y no me animaba a actuar, hasta que en la Fiesta de la Primavera mis amigos me echaron en cara y me dijeron '¡Él imita a Shakira!' y frente a todo el colegio tuve que imitarla, al otro día todo ya me decían 'Shakiro'. Después de eso dije 'ahora tengo que empezar a sacar más personajes', así que a partir de ahí empezó todo esto de vincularme con la imitación", recordó en DiarioShow.

Cada personaje que realiza tiene un gran trabajo detrás, no solo de caracterización, sino también de composición. "Me gusta trabajar los personajes bien a fondo porque para mí no es solamente la caracterización, sino que tiene que ver con un proceso más actoral: buscarle la manera en la que piensa el personaje. Porque la imitación te puede durar dos segundos como te puede dar un montón de tiempo si sabes mantenerlo. A mí me gusta estudiarlo, porque si vos le haces una pregunta a Lionel Messi está bueno tener bien en claro que es lo que diría Messi en ese momento", sentenció.