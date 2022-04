María Eleuteria Quiroz es más conocida como "Mari, la señora de los velatorios de los famosos". Desde hace muchos años se puede encontrar a esta abuela dando vueltas por las funerarias y cementerios luego del fallecimiento de algún personaje destacado. En las imágenes nunca pasa desapercibida, ya que cada muerte la vive en carne propia. Se la ha visto llorando, acongojada y hasta rezando. Luego de mucho tiempo, la mujer se hizo parte de la familia del ambiente artístico nacional.

Tiene 78 años y es oriunda de Perugorría, provincia de Corrientes, pero desde 1983 vive en Buenos Aires. No está casada y tampoco tiene hijos, por eso la radio es su fiel compañera día y noche. A través del artefacto de comunicación, la señora se va enterando de los fallecimientos. Según contó en una entrevista a Infobae, comenzó su tradicional visita de los velatorios hace 60 años, cuando tenía a penas 18. En aquel entonces, un vecino que vivía a la vuelta de su casa en Curuzú Cuatiá, murió y sintió que era necesario acompañar a la familia.

Una vez que llegó a la capital de Argentina, decidió continuar con este "ritual" de despedida. En diciembre de 1985 hizo su primera aparición pública en el funeral de Irineo Leguisamo, un jockey uruguayo reconocido a nivel mundial. Luego de este velatorio concurrió a otros velatorios de personajes famosos o destacados del país. Jorge Porcel, Carlos Monzón, Jorge Guinzburg, Julio Grondona, Jorge Ibáñez, Romina Yan, fueron algunos de los entierros que asistio.

Mari comenzó a destacarse dentro del público que iban a despedirse durante el velatorio de la cantante y autora de música folclórica, Mercedes Sosa. Allí, varias cámaras la captaron gritando con dolor y llorando desconsoladamente por la perdida. La trágica noche del 30 de diciembre de 2004, luego de que Cromañón se prendiera fuego, la abuela decidió ir a ayudar y consolar a las víctimas y sus familias a pesar de que era año nuevo.

Mari en el velatorio de Mercedes Sosa (Foto Reuters)

“No lo hago porque están las cámaras. Voy a respetar, a despedirlos" dijo Maria en la entrevista con TeleShow y agregó "Trato de no molestar, pero yo quiero estar. Soy una gran seguidora de los artistas y sufro mucho cuando se mueren o cuando les toca despedir a algún familiar”. Además, aseguró "Me gusta ir a los velorios y entierros, despedir a los muertos y acompañar a los familiares. Es simple".

Si bien para muchos la tradición de Mari es extraña o morbosa, la gente del medio ya conoce su historia y hasta la siente como de la familia. En el velatorio de Gerardo Rozín, fue la única persona ajena a los allegados que pudo ingresar en la casa velatoria a dar su sentido pésame a su familia. Su persona es tan conocida en el ambiente, que muchos se preocuparon porque no la veían tan seguido como antes, muchos especularon con que había fallecido, pero ella comentó que debido a la pandemia se aisló.

Desde Leonardo Simons hasta Débora Pérez Volpin, pasando por la mamá de Carmén Barbieri, Mari despidió a cientos de famosos y es un fenómeno. La mujer confirmó que duerme con los auriculares puestos y la radio prendida para estar al día con las noticias fúnebres. Además de presenciar los entierros de personajes conocidos, Quiroz va a los velatorios de los policías.

Ahora que tiene las 3 dosis de vacuna contra el Covid-19, Mari, "La señora de los entierros de los famosos", volvió al ruedo con su originar y solidaria tradición. Para muchos les sonará rara, pero otros valoran mucho su contención y apoyo.