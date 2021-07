Su nombre es Nicolas Ramos y es actor y comediante. El día que le llegó el turno de vacunación en el Club de Banfield, optó por hacerlo de una manera diferente: vestirse de Jesús. Las personas no podian salir de su asombro al verlo caminar por la Av. Hipólito Yrigoyen como si nada, vestido así. Según señaló el hombre, caminó desde Lanús hacia el vacunatorio con el disfraz puesto.

Como era de esperarse, los civiles de la calle lo filmaron y publicaron tanto fotos como videos en las redes. En cuestión de minutos, todo el material de "Jesús" se hizo viral. "No todos los días vas a caminar y ves a Jesús caminando por la calle", expresó un usuario. Otro comentó: "Estás cargando nafta y aparece Jesús caminando. Lanús, no lo entenderías". Y así, innumerables humoradas al respecto.

Típico. Estás cargando nafta y aparece Jesús caminando. Lanus, no lo entenderías. pic.twitter.com/XVpZ4EXQ2f — Nico Demczuk (@nicodemczuk) July 15, 2021

Sucede que el actor aclaró a Diario El Sur que hizo todo el montaje para "cumplir con una promesa personal". "Cuando me llegó el turno para vacunarme en la cancha de Banfield, ya tenía la idea de ir vestido como Jesús, un personaje que suelo hacer seguido. La idea era hacer una intervención callejera representativa para la sociedad y pensé que él, pero sobre todo lo que quería era generar un impacto positivo en la carpa de vacunación. Mi objetivo fue conscientizar a las personas sobre la importancia de la inmunización contra el coronavirus. No es la primera vez que lo hago, me gusta salir a caminar y escuchar a las personas las historias que me cuentan", expresó.

Lomas tenía que ser pic.twitter.com/HtkbJhHlao — daniela (@danifer38) July 15, 2021

"El recorrido hasta la cancha de Banfield fue largo, quiero aclarar que soy hincha de los Andes y que debajo de mi vestuario de Jesús, que yo mismo cocí, llevaba la camiseta de Lomas Mil Rayitas. Yo nací en el Sur del conurbano, así que mi corazón está ahi, pero por motivos laborales me mudé a capital y fue desde aca que comencé el recorrido. Primero tomé un par de subtes, cuando llegúe a Constitución y me encontré con que no había trenes, tomé el colectivo 45 semi rápido y baje en Lanús. Ahí comencé la caminata, llegué rezando a la vacunación porque llegaba tarde", continuó relatando.

Luego concluyó: "Cuando llegúe a la vacunación toda la gente me miraba y al principio fue una situación tensa hasta que comencé a hacer chistes para descontracturar un poco el ambiente. La atención en la cancha fue excelente y cuando me fui, los vacunadores me mandaron mensajes agradeciéndome por la buena onda. Yo entiendo a mis profesiones como parte de un trabajo social para la comunidad".

Nicolás Ramos junto al personal de vacunación de Banfield.

Nicolás Ramos tiene 33 años, y ademas de actor y comediante es profesor de educación física. También, debido a la pandemia, abrió un emprendimiento propio de repartos en bicicleta con el que logró sobrevivir. Y para aumentar las facetas, además hace reparaciones a domicilio de artefactos eléctricos, albañilería y plomería. A la par, sigue acudiendo a castings y persistiendo en su verdadera vocación.