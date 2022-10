El Mundial Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. En ese sentido, cada uno de los partidos en los que hay un jugador argentino involucrado toma especial trascendencia. Por este motivo, el cruce del Tottenham contra Sporting de Lisboa por la fecha 5 de la Champions League fue importante: por el defensor Cristian "Cuti" Romero.

El equipo inglés —donde se desempeña el zaguero cordobés—necesitaba un triunfo para quedar primero del Grupo D. Pese a esto, empataron, pero fue importante el aporte del argentino, quien en el minuto 65 se tiró no una sino ¡dos veces!

Cuando muchos jugadores se cuidan para llegar plenos al Mundial, Cuti Romero fue con todo al piso e hizo un corte quirúrgico, tras disputar una "bocha" dividida con otra "player" del conjunto portugués.

Por todos estos motivos, el titular de la Scaloneta se convirtió en tendencia en las redes sociales. Especialmente en Twitter, donde cuentas de todo el mundo ponderaron su labor.

"¡Tranquilo, Cuti! Romero, con toda en la Champions"; "Dejar la piel nivel Cuti Romero"; "Ninguna es falta. Cuti Romero corte clínico y con fuerza. Dámelo siempre"; "No sé si el Cuti Romero llega bien, lo veo medio flojo"; "Cuti Romero. I needed that in the game and i got it. Passion" —"Necesitábamos eso y lo hizo. Pasión"—.