Herminia Weinbaum falleció a los 89 años y el estrellato que alcanzó en el programa "MDQ", conducido por sus dos hijos Eugenio y Culini, hizo que la ciudad marplatense se vista de negro. Es una de las madres más icónicas de la televisión argentina y supo ponerse al público en el bolsillo con sus humoradas y los "retos" a sus hijos.

Si bien los hermanos Eugenio y Sebastián Weinbaum eran los famosos, Herminia llevaba la batuta de un clan entero conformado por cinco hijos más: Víctor Eduardo, Karina, Gabriela, Estela y Graciana, todos frutos de su relación con Milo Weinbaum, un inmigrante polaco. “Es una luchadora. Venimos de una familia que no tenía un peso. Tener un plato de comida para siete hijos era una locura”, dijo Eugenio sobre su madre en una entrevista con DiarioShow.

Herminia Weinbaum con cinco de sus siete hijos.

La mujer hizo su camino a la fama en paralelo con sus hijos (los conductores) en el programa MDQ, hecho para los fanáticos del mundo del surf. Su desparpajo, soltura y caradurez al retar a sus hijos la volvió un personaje muy querible para los televidentes, y en cada emisión del ciclo sorprendía con una frase diferente que la distinguía de cualquier otra mujer de su edad.

.

“Queridos amigos: ayer se fue Herminia, nuestro ejemplo de vida. Una mujer hermosa con un corazón único. Atravesó los caminos más difíciles con alegría, firmeza, amor y optimismo. Si no teníamos un techo nos convencía que era hermoso porque se podían ver las estrellas....y como siempre, tenía razón”, escribieron en Twitter los hermanos Weinbaum en la cuenta de Twitter de MDQ Para Todo el Mundo para despedir a su madre.

La última aparición pública de Herminia fue en el Instagram del programa, publicado en octubre del año pasado y con la excusa de celebrar el Día de la Madre. “Feliz día para todas las madres”, dijo Herminia con su enorme sonrisa y los brazos abiertos.

Herminia, Eugenio y Culini: un tecordado trío de la televisión argentina.

Llevar adelante un numeroso clan familiar

En más de una oportunidad Herminia habló de su familia numerosa y cómo es ser jefa de semejante clan. “Mi marido era loco por los chicos y a mí siempre me gustaron también. Por eso a mis hijos los hice todos iguales, hice un molde”, contó Herminia.

“Dijimos: ‘Que lindos que nos salen, no lo desperdiciemos; cuando llegamos a siete paramos’. Nos detuvimos ahí porque da justo la cuenta de uno por semana. Lo hicimos pensando que íbamos a visitar a los chicos semanalmente. Un día a uno, otro día a otro y así cubríamos toda la semana sin ser un plomo para ninguno. A la semana siguiente empezaría el ciclo de nuevo. Calculamos así con mi marido, le recomiendo el formato para el que quiera imitarlo”, bromeó.

“Sólo por el hecho de como soy yo pienso que todos mis hijos heredaron la misma locura. Estamos todos locos, pero felices y contentos. Lo que tenían mis hijos como objetivo en la vida lo lograron, eso realmente es una bendición, un regalo de la vida”, contó Herminia sobre su legado más importante: la familia.

Su entrada a MDQ

Según Eugenio, todo comenzó con una simple pregunta: "Ma, ¿No querés cerrar el programa vos?". Lo que empezó siendo cosa de una vez para darle a una emisión un gustito diferente, terminó cambiando la historia del ciclo y la vida de Herminia. “Lo más lindo para mí, como madre, es que mis hijos me dejen entrar en su mundo”, le dijo Herminia a la revista Gente en 2003.

Sobre su primera aparición en MDQ, Herminia recordó: “Ellos estaban grabando por la costa y los demoró un policía por un tema de documentación del auto y con todos los tramites que tuvieron que hacer, no podían grabar el cierre del programa a tiempo, entonces mi hijo me dice: ‘Mami, ¿no te animas a cerrar el programa vos?’. Ahí fue cuando sonaron los chicos, porque lo hice y resultó que la cámara me gustó”, dijo en diciembre de 2015, en una nota con la revista Central.

"Pobres giles" es su frase icónica que queda para el recuerdo. Así interrumpía a sus hijos mientras conducían y despertaba las carcajadas de los televidentes. Y como no podia ser de otra manera, el cierre de cada emisión ya le pertenecía a ella. Según sus hijos es "la estrella indiscutida" del programa y no habrá otra igual.