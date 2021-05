Durante la pandemia, emergieron una gran cantidad de actividades nuevas o se intensificaron algunas clásicas. Las personas, al pasar más tiempo en las casas o al aire libre, han reinventado las actividades recreativas de diversas formas.

¿Cuáles son los hábitos que han cambiado? ¿Qué actividades tendrán una continuidad a largo plazo?

El boom del Gaming en casa

Anteriormente, muchos jóvenes se juntaban en ciber-cafés para competir en diferentes videojuegos en línea. Esta tendencia se expandió aún más, pero ahora cada usuario participa desde su casa. Algunos de los éxitos del 2020 incluyen los siguientes títulos: Minecraft, Fortnite, Among Us y League of Legends, entre otros.

Juegos de casino, como las ruletas online

Los juegos de azar siempre han sido muy valorados en la región. Hoy en día, los casinos en línea crecen rápidamente. Hay cada vez más opciones para jugar y es posible que este sector continúe creciendo.

Dada la facilidad para jugar a la ruleta en línea, este es uno de los juegos preferidos por los usuarios. En este juego en particular, solo es necesario hacer las apuestas, y luego la máquina, que reemplaza al crupier, hace girar la ruleta. Los jugadores pueden continuar haciendo sus apuestas hasta el momento en que se frenan. La bola aterriza en un número de la ruleta, y ¡ya hay un ganador!

De todos modos, hay una gran variedad de opciones para jugar a la ruleta online, y cada alternativa es única.

Actividades en espacios públicos

Para evitar las reuniones en espacios cerrados, muchas personas deciden reunirse en espacios abiertos. Es muy valiosa la manera en que, particularmente los porteños, han recuperado los espacios públicos. En la Ciudad de Buenos Aires se ha visto un auge de cumpleaños de niños en plazas y parques, actividades deportivas, grupos de ciclistas, y hasta espectáculos musicales en vivo. Los restaurantes y bares también han tomado parte de la calle y se han creado nuevas zonas peatonales para lograr la distancia dispuesta por las regulaciones gubernamentales.

Indudablemente, la recuperación de los espacios públicos es una pequeña alegría que hay que celebrar.

La popularidad del Streaming

Al igual que los videojuegos, el streaming ya era popular antes de la pandemia. Sin embargo, el tiempo dentro de los hogares profundizó este interés. Hoy en día, las plataformas Twitch o Youtube en vivo tienen mucho éxito.

Youtube ha sido una de las plataformas predilectas. El crecimiento de conferencias y encuentros online de universidades de todo el país, charlas en museos como el MALBA o MAMBA, es notable. En cuanto a Twitch, los streamers Coscu y Frankkaster son los más populares del país. ¡Tienen más de un millón de suscriptores cada uno!

Por otra parte, otra tendencia entre los jóvenes es sumarse a una “Netflix party”, en la que un grupo de amigos se junta a ver una serie o una película al mismo tiempo, cada uno desde su casa.

Proliferación de aplicaciones

Durante el 2020, hubo una proliferación de aplicaciones nuevas. En tiempos de aislamiento fue necesario crear mecanismos para conectar a los consumidores con los productos o servicios sin salir del hogar. El abanico de ofertas hoy en día incluye operaciones financieras, entretenimiento físico, compra de productos, y hasta la promoción de la solidaridad. Este último caso ha sido un gran suceso en la región. La aplicación Ayudar conecta voluntarios y donantes con ONGs que precisan ayuda en áreas como alimentos, muebles, útiles escolares y ropa.

Algunas aplicaciones también se han enfocado en resolver el delivery de comida. Las más populares son Glovo, Rappi o PedidosYa. Pero si se buscan opciones más sofisticadas la gran aliada es Pinny, una aplicación con ofertas de bodegones, rotiserías y restaurantes gourmet.

Todos a cocinar

Si bien hay muchas personas que utilizan las aplicaciones de delivery a diario, hay otros que se han vuelto expertos en la cocina. Muchos han encontrado momentos de serenidad y distensión en el arte culinario. Pasteles, tortas, y mucho más, para disfrutar en casa.

Hay que recordar el auge de la cocina durante la transmisión del MasterChef Argentina en 2014 y 2015. Pero el Máster Chef Celebrity Argentina durante el 2020 definitivamente ha generado mucha atención y ha incentivado a miles de personas a continuar desarrollando este hobby.

Es posible que el interés por la cocina continúe creciendo. ¡Una verdadera suerte para quienes gustan de un rico plato de comida! Pandemia mediante, la comida criolla, la pasta y el asado no se han retirado de la mesa de los argentinos.

En definitiva, es posible que muchas de estas actividades continúen desarrollándose. El mundo digital, los juegos online y el encuentro en espacios abiertos permanecerán como actividades propias del futuro próximo.