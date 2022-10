Son muchas las personas que están pensando a dónde ir el fin de semana largo que comenzó el 7 y finaliza el 10 de octubre. A pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia amarilla de viento, en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires no se esperan lluvias para los días sábado, domingo y lunes.

Con una temperatura máxima que puede llegar a los 22 grados, durante estos días se podrá realizar turismo sin ningún problema. Si no sabés qué hacer, o no conocés las actividades disponibles para pasear este fin de semana largo, no te pierdas estas propuestas totalmente gratuitas.

Todas se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires o a muy pocos kilómetros. No hace falta invertir una gran cantidad de dinero para pasarla bien y disfrutar estos días en familia o con amigos. Además, las opciones son variadas según los gustos de cada persona.

¿A dónde ir este fin de semana largo? Actividades gratuitas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Paseos gratuitos en el Bus Turístico y en catamarán

Durante la noche de este sábado 8 de octubre, se podrá disfrutar de paseos gratis en el Bus Turístico para recorrer la Ciudad. Hay dos y hacen recorridos distintos: el de color amarillo sale desde las calles El Salvador y Jorge Luis Borges, en Palermo, y finaliza en Avenida Córdoba y Arévalo, barrio de Colegiales.

Por otro lado, el de color rojo parte desde el Teatro Colón, en la calle Cerrito al 720, y termina en la Plaza San Martín, ubicada en Avenida Santa Fe 808, barrio de Retiro. Ambos son por orden de llegada, sin inscripción previa, y se pueden realizar entre las 19:30 horas y la medianoche.

Para viajar en el catamarán de manera gratuita y recorrer Buenos Aires a través del Río de la Plata, hay que dirigirse hacia la calle Cecilia Grierson 400, Puerto Madero. Cada viaje tiene capacidad para 100 personas y se debe reservar el lugar en este enlace. Hay cinco paseos: a las 19, 20, 21, 22 y 23 horas.

Feria de artesanías y show en vivo

En Lomas de Zamora se realizará una feria los días sábado, domingo y lunes. A partir de las 14 horas se podrá disfrutar de un paseo en familia que es gratuito, al aire libre y lleno de artesanías.

Además, el sábado habrá un espectáculo de música en vivo con la participación de las bandas Los Bafles y La Rosetta. Será frente al Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, ubicado sobre la calle Manuel Castro 262, que se hará peatonal.

Evento en La Rural

Durante este sábado 8 de octubre y hasta las 18 horas se llevará a cabo la Convención Internacional de Coleccionistas de Coca-Cola. La entrada es gratuita para el público en general. Se trata de un espacio en el que las personas exponen piezas de la marca que guardaron durante décadas y aprovechan para intentar conseguir las que les faltan.

Paseo en Tigre

Durante los días del fin de semana largo, una opción ideal es ir a pasear por Tigre. Aunque es conocido por sus mercados, se puede ir a tomar mate mientras se disfruta de la naturaleza pegado a la costanera. Además, es un gran lugar para caminar y recorrer todos los atractivos que ofrece su gran centro.

Con reserva previa en este enlace, además, se puede ingresar de forma libre y gratuita al Museo Xul Solar, una casa de 1954 que fue adaptada para dar a conocer la historia y el pensamiento del artista que la compró, Xul Solar. Se puede visitar el jardín, el centro de interpretación y el paseo con los paneles sobre el taller.

Museo Casa Rosada

Una excelente oportunidad en este fin de semana largo es conocer el Museo Casa Rosada. La entrada es gratuita, con ingreso de 10 a 18 horas. Está ubicado en Avenida Paseo Colón 100, barrio de Monserrat, y es uno de los edificios más importantes de Buenos Aires.

Realizado en honor al Bicentenario de la Independencia de Argentina, este museo ocupa el espacio exacto en el que estuvo el Fuerte de Buenos Aires a principios del siglo XVIII y mantiene los muros de ladrillo de la construcción original de 1855.

La propuesta incluye un recorrido por los 200 años de historia argentina desde la Revolución de Mayo de 1810 hasta hoy, así como un área artística que exhibe obras del patrimonio argentino y cuya pieza central es el mural "Ejercicio Plástico", del artista mexicano David Alfaro Siqueiros.