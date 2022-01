El Indio Solari cumplió este lunes 73 años y los saludos que recibió fueron tan multitudinarios como la cantidad de gente que ha sabido consagrar para sus recitales. Sí, decimos consagrar, porque todos sabemos el mote que se ganaron sus conciertos: "las misas ricoteras".

Como devotos a una religión, los seguidores del ex lider de los Redondos aclamaron las frases del popular músico de rock argentino. Tal como "La Palabra" santa, el cantante dejó grabados cientos de versos en el inconsciente colectivo.

Su obra vasta y contundente deja un buen lugar para pensar a las personas que lo escuchan a diario, ya sea en su casa, en el "bondi", en el "laburo" o en cualquier situación. Los versos de este gran artista pueden ser usados en cada momento de la vida.

1- "El lujo es vulgaridad". (Un poco de amor francés).

2- "Ya sufriste cosas mejores que estas". (Un Ángel para tu soledad).

3- "Mi único héroe en este lío". (Esa estrella era mi lujo).

4- "Los genios son buenos servidores y malos amos". (Mi genio amor).

5- "Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros, sin galopar". (La bestia pop).

6- "Siempre fui menos que mi reputación". (La hija del fletero).

7- "Violencia es mentir". (Nuestro amo juega al esclavo).

8- "Vivir sólo cuesta vida". (Ropa sucia).

9- "De esa miel no comen las hormigas". (Un poco de amor francés).

10- "Estoy perdido sin mi estupidez". (Tarea fina).

11- "El futuro llegó hace rato". (Todo un palo).

12- "Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón". (El pibe de los astilleros).

13- "Yo no me caí del cielo, pero he sido un barco solo y triste". (Yo no me caí del cielo).

14- "La gente decente es diferente". (Fusilados por la Cruz Roja).

15- "El mejor testigo se puede contradecir". (Ladrón de mi cerebro).

16- "Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón". (Juguetes perdidos).

17- "Hice de todo por impresionarla y dejé huérfano todo su penar". (La hija del fletero).

18- "Verte feliz no es nada, es todo lo que hacemos por ti". (Mariposa Pontiac).

19- "La más hermosa niña del mundo puede dar sólo lo que tiene para dar". (Música para pastillas).

20- "Mi vieja crió un idiota de corazón lunático". (Nueva Roma).

21- "Rara vez esta vida tiene sentido, amor". (Rock yugular).

22- "Usa su lengua como un sable, mientras se rie y nos apura". (Una piba con la remera de Greenpeace).

23- "Nadie es capaz de matarte en mi alma". (Pabellón séptimo. Relato de Horacio).

24- "Dos que se quieren, se dicen cualquier cosa". (La hija del fletero).

25- "Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de mi calle". (Vencedores vencidos).

26- "Ciertos reyes no viajan en camellos". (El pibe de los astilleros).

27- "Muy poco amable fui, nada nuevo vi en tus ojos". (La pequeña novia del carioca).

28- "Por primera vez tengo miedo de no hacer bien mi papel". (Perdiendo el tiempo).

29- "Yo no la cambio por nada cuando empieza a cabalgar". (Ñam fri frufi fali fru).

30- "Algo me late y no es mi corazón". (Todo un palo).

31- "Un corazón no se endurece porque si". (La hija del fletero).

32- "Es una linda ración, con un defecto, con uno o dos". (Un poco de amor francés).

33- "Yo sé que no puedo darte algo más que un par de promesas". (Juguetes perdidos).

34- "El que abandona no tiene premio". (Sorpresa en Shangai).

35- "Las despedidas son esos dolores dulces". (Gualicho).

36- "La vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo". (Luzbelito y las sirenas).

37- "Ya se cansó de dormir todo el tiempo en sillones y de taparse la boca para no gritar". (Una piba con la remera de Greenpeace).

38- "No mires por favor, y no prendas la luz, la imagen te desfiguró". (Ji ji ji).

39- "Quiero verte huir como un ladrón al que nunca pueden atrapar". (Rock para el negro Atila).

40- "La noche tira un salto mortal". (La parabellum del buen psicópata).

41- "Tu esqueleto te trajo hasta aquí". (Un ángel para tu soledad).

42- "Las reliquias huelen mal". (Pensando como una acelga).

43- "Un cordero de mi estilo; un caníbal de mi estilo". (Yo caníbal).

44- "Llorará su corazón". (Luzbelito y las sirenas).

45- "Alguna vez, quizá, se te va la mano". (Un ángel para tu soledad).

46- "Con ella soy rico gratis". (Semen-Up).

47- "A veces gana, a veces pierde, como todo jugador". (Un pac-man en el Savoy).

48- "Sentís la mosca joder detrás de la oreja". (Queso ruso).

49- "Fijate de que lado de la mecha te encontrás". (Queso ruso).

50- "Falopas duras en tipos blandos ahuecan corazones". (Sorpresa en Shangai).

Sobre las vacunación, a causa de la pandemia de coronavirus, El Indio Solari se había referido a todas las personalidades que apuntaban en contra de las medidas sanitarias y de la vacuna Sputnik V en una entrevista que le hizo el medio Página 12. "Hay un montón de gente implicada en delirio, (es un) casi genocidio esta pelea contra la vacunación", dijo el músico.

"Lo lógico es que se está muriendo gente, no es una mentira. Andá a un hospital, pelotudo. Andá a ver a los que están vivos, que dos de cada tres se mueren en terapia", arremetió, sobre quienes negaban la pandemia.